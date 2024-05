Metsästä tuottoa myös puukaupan lisäksi? Luontoarvot.fi tarjoaa markkinapaikan arvokkaille luontokohteille

Tuohimetsä, naavametsä ja korpikeidas. Tässä vain muutamia Luontoarvot.fi -palveluun ilmoitetuista yksityisistä metsäkohteista. Kohteita voidaan tarjota suojelua, hoitoa tai ennallistamista varten. Yhteistä Luontoarvot.fi -palvelun kohteille ovat niiden monimuotoisuusarvot.

”Luontoarvot.fi on kaikille yksityisille maanomistajille vapaasti käytettävä palvelu. Tarkempia kriteeristöjä sille, millaisia kohteita palveluun saa tai ei saa ilmoittaa ei ole annettu, vaan vapaus on ilmoittajalla. Pääasia, että kohteilla on ilmoittajan mukaan luontoarvoja, joiden kautta halutaan löytää niille uusi käyttäjä”, hankkeen vetäjä Janne Tyynismaa kommentoi.

Tyynismaa rohkaisee yksityisiä metsänomistajia tutustumaan tarkasti omiin metsiinsä. Luontoarvomarkkinoille voi lähteä pienilläkin kohteilla.

”Monet metsänomistajat harrastavat jo nyt ”hiljaista suojelua”, jossa esimerkiksi hienoa metsää ei haluta kaataa puukauppaa varten mutta jolle ei ole myöskään haettu välttämättä sen luontoarvojen mukaista arvoa markkinoilta. Jos esimerkiksi tilan haluaa myydä, mutta ei halua että siellä tehdään puukauppaa, voi Luontoarvot.fi olla oikea paikka”, Tyynismaa pohtii.

Valinnanvapaus kaiken keskiössä

MTK on ollut mukana kehittämässä ja selvittämässä aktiivisesti keinoja, miten metsänomistajat saavat enemmän valinnanvapautta metsästä saataville tuloille. Vaihtoehtoisten rahavirtojen syntyminen metsistä puukaupan rinnalle ovat järjestön mielestä win-win -tilanne.

”Olin jo yli 20 vuotta sitten mukana keskustelemassa vaihtoehtoisista tulovirroista metsänomistajille. Luontoarvot.fi on ollut hyvä konkreettinen teko yksityismetsänomistajien suuntaan. Nyt kun palvelua päivitetään, uskon että siitä tulee keskustelun avaamisen lisäksi myös aktiivinen markkinapaikka monimuotoisuuskohteille”, MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola kertoo.

”Kun arvokkaimmat luontokohteet huomioidaan ja metsänomistaja saa siitä riittävän korvauksen, voittavat siinä kaikki. Valtion rahoittamien suojeluohjelmien suosio osoittaa, että palveluille on kysyntää, mutta pidemmässä juoksussa pitää yksityisten luontomarkkinoiden hartiat olla valtiota leveämmät”, Mäki-Hakola jatkaa.

Yksityismetsänomistajien palveluntarjoajien keskuudessa monipuolinen metsänomistajakunta huomioidaan entistä paremmin. Esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksien OmaMetsä -palveluun on kehitetty uusi arvopohjainen tulevaisuusosio, jolla metsänomistajat voivat suunnitella, mitä metsiensä hoidossa haluavat painottaa. Metsänhoitoyhdistyksiin on rekrytoitu kasvaneen kysynnän lisäksi myös yhä enemmän luonnonhoitoon erikoistuneita metsäasiantuntijoita.

”Valtaosa metsänomistajista ovat monitavoitteisia ja palveluiden monipuolistaminen vastaa erityisesti tähän. Metsänomistamisen ei ole joko puukauppaa tai suojelua vaan sen tulisi olla sekä-että”, Mäki-Hakola kommentoi.