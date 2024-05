Kultaseppä Kulmala hakee kasvua mestarillisen käsityön, tarinallisuuden ja vastuullisten valintojen voimin.

Vaihtoehto timanteille ­– suomalaisia jalokiviä Luumäeltä ja käsin huuhdottua kultaa Lapin kultamailta

Kullanhuuhdonta ja kultasepäntyö ovat aloja, joilla on Suomessa pitkät perinteet. Lapissa toimii yhä kymmeniä kullanhuuhtojia, jotka kulkevat jokien varsilla mukanaan vaskooli, kuokka ja toivo suurista hipuista. Kultaa kaivetaan edelleen samoin menetelmin, mitä käytettiin jo 1800-luvun lopun kultaryntäyksen aikaan, jolloin Lapin kultamaille suuntasi paljon toiveikkaita kullanhuuhtojia. Lapista huuhdottu kulta esiintyy luonnossa lähes puhtaina hippuina. Huuhdonnassa ei ole käytetty myrkkyjä, kuten elohopeaa tai syanidia, vaan huuhdonta tapahtuu perinteisesti vaskoolin, veden ja huuhtojan toimesta – luontoa kunnioittaen. Kullanhuuhtojien tarinat ja Lapin luonto kiehtovat Pekka Kulmalaa korusuunnittelijana ja hänen asiakkaitaan korujen käyttäjinä. Lapin kullasta on valmistettu Kulmalalla useita kihla- ja vihkisormuksia, kuten Tankavaara-sormus, joka on saanut nimensä kullanhuuhtojille tutusta kohtaamispaikasta Sodankylässä.

Kulmalan koruissa käytetään myös suomalaisia jalokiviä. Luumäen berylli on harvinaisuus, jollaisia ei ole enää vuosiin maasta löydetty. Pekka Kulmala ymmärsi kotimaisten jalokivien ainutlaatuisuuden jo vuosikymmen sitten, jolloin hän hankki ison kokoelman jalokiviä suoraan louhoksen omistajilta. Helsingissä sijaitsevalla verstaallaan Kulmala voi toteuttaa asiakkaalleen täysin kotimaisen korun Lapista huuhdotusta kullasta ja itäsuomalaisista jalokivistä. Tankavaara-sormus on ollut suosittu vihki- ja kihlasormus juuri Lapin tarinan ja suomalaisuutensa vuoksi.

Aitojen jalokivien vastuullisuus

Kultaseppä Kulmalan uniikkikoruissa käytetään aitoja maankuoren aarteita, joiden harvinaisuus ja luonnon muokkaamat sävyt ovat ainutlaatuisen sykähdyttäviä. Jalokiviä löytyy joka mantereelta Afrikasta Australiaan. Värillisiä jalokiviä voi löytyä muun louhinnan yhteydessä, tai yksittäisen maanviljelijän kuokkiessa peltoa. Vastuullisin tapa olisi ostaa jalokivi suoraan sen löytäjältä, mutta maantieteellisen sijaintimme huomioiden se on lähes mahdotonta – ellei puhuta suomalaisista jalokivistä joiden saatavuus on hyvin rajallinen. Isompien louhosten jalokivet ostetaan luotettavien agenttien kautta, jolloin jalokiviä voidaan ostaa yksittäisiä kappaleita juuri asiakkaan tarpeisiin sopiviksi. Luottamus kivikauppiaan, kultasepän ja asiakkaan välillä on ensiarvoisen tärkeää. Kultaseppä Kulmala luottaa pitkäaikaisiin yhteistyökumppaneihinsa ja on heidän kanssaan vuorovaikutuksessa viikoittain.

Timanttikaupan läpinäkyvyys on kehittynyt hurjasti viime vuosina, mikä on kultasepänalalle välttämätöntä. Kultaseppä Kulmala on osaltaan vaikuttanut jalokivien vastuullisuuteen painottaen aktiivisesti kontaktejaan läpinäkyvyyden tärkeydestä ja vaatimalla timanteille sertifikaattien lisäksi myös tiedon niiden alkuperästä.

Kultaseppä Kulmala ei käytä valmistamissaan koruissa teollisesti valmistettuja synteettisiä jalokiviä, kuten laboratoriotimantteja. Laboratoriotimantteja valmistavia tehtaita nousee maailmalle jatkuvasti valtavia määriä, mikä laskee synteettisten timanttien arvoa ja kasvattaa niiden hiilijalanjälkeä. Kulmalalla koetaan luonnontimantin ja tehdasvalmisteisen timantin vastakkainasettelu ikävänä, sillä lähtökohtaisesti alan epäkohtia ei paranneta keinotekoisilla materiaaleilla tai virheellisellä markkinoinnilla, vaan parantamalla alan työolosuhteita, huomioimalla ympäristöä ja estämällä konfliktialueilta tulevien timanttien pääsyä markkinoille.

Vastuu kädentaitojen vaalimisesta ja kultaseppien kouluttamisesta

Kultaseppä Kulmala kuuluu asenteeltaan perinteikkäisiin kultaseppiin, joille on äärimmäisen tärkeää, että korut on valmistettu kestämään sukupolvilta toisille. Kulmalalla jatketaan arvokorujen ajatusta siitä, että laadukkaista materiaaleista valmistetaan kauniita teoksia, jotka kantavat suvussa tarinoita ja historiaa jälkipolville. Vuosia kestäneen koulutuksen alasajon vuoksi vastuu opiskelijoiden kouluttamisesta on siirtynyt osittain yrityksille. Kultaseppä Kulmalan ateljee on ollut opettavainen paikka monelle nuorelle kultasepälle. Kädentaitojen ylläpitäminen, arvostus ja jatkumo ovat tärkeitä alalle, jotta suomalainen taidekäsityö säilyy laadukkaana.

Uusi verstas tarjoaa mahdollisuuden tutustua korun valmistukseen

Jalokivikorun valmistus vaatii äärimmäistä keskittymistä ja vuosien harjoittelua. Ullanlinnassa sijaitsevan liikkeen viereisessä tilassa toimi ennen elokuuta 2023 verstas, missä valmistettiin Kultaseppä Kulmalan korut. Neliöiden käydessä pieniksi, otti Kulmala harppaukseen urallaan rakentamalla uuden, modernin verstaan. Tällä hetkellä verstaalla työskentelee kolme taitavaa kultaseppää, jotka valmistavat Pekka Kulmalan suunnittelemia uniikkikoruja. Verstaalla on järjestetty muutama asiakasvierailu, jolloin hääpari on päässyt seuraamaan sormustensa valmistusta. Verstaalla on järjestetty vierailuja myös toimittajille ja yhteistyökumppaneille.

Kulmalalle on tärkeää valmistaa puettavia teoksia, jotka ovat asiakkailleen enemmän kuin koru. Vihkisormus tai kaulakoru voi olla onnenamuletti, johon sisältyy huima määrä tarinoita ja tunnetta. Monesti asiakkaan ja suunnittelijan välille syntyy aito ja välittävä asiakassuhde, mikä kantaa elämän kaikissa koruhankinnoissa.

Arvokoru perinteitä ja kotimaista työtä kunnioittaen

Haastavina taloudellisina aikoina asiakas punnitsee valintojaan tarkasti, mikä on tervetullutta kestävän kehityksen näkökulmasta. Kuluttajan tulisi ostaa määrällisesti vähän, satsata laatuun ja hyödyntää osaamista läheltä. Kultaseppä Kulmalalle on aina ollut ensiarvoisen tärkeää pitää kiinni laadusta ja suunnitella koruja tinkimättömyydellä ja arvokkuudella. Vihkisormus on usein ensimmäinen arvokoruhankinta, mihin halutaan panostaa, jotta se miellyttää silmää ja kestää vuosikymmeniä.

Tähtäimessä kansainvälistyminen

Kultaseppä Kulmala on palvellut pääasiassa suomalaisia asiakkaita vuodesta 1998. Viimeisen kahden vuoden ajan Kulmala on päässyt kartoittamaan suomalaisen korun mahdollisuuksia ulkomailla Business Finlandin vauhdittamana Market Explorer -tuen ja suurlähetystövierailujen muodossa. Arvokas jalokivikoru on Keski-Euroopassa tutumpi tuote kuin kotimaisilla markkinoilla ja asiakaskunnan laajentaminen on tervetullutta. Kultaseppä Kulmala seuraa jatkuvasti kansainvälisiä tuulia ja tulee positiivisesta palautteesta innoittamana olemaan esillä tapahtumissa Suomen ulkopuolella myös jatkossa.