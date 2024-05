Selvitys: Lähes puolet alaikäisistä hankkii alkoholijuomansa sosiaalisen median kautta

Sosiaalisella medialla on tänä päivänä merkittävä rooli alkoholin välittämisessä alaikäisille. Se toimii sekä päihteiden osto- että myyntipaikkana. EHYT ry:n selvityksen mukaan 40 % 15–17-vuotiaista suomalaisista saa alkoholinsa juuri sosiaalisen median kanavien kautta. Alkoholin lisäksi somen kautta nuorille välitetään myös runsaasti nikotiinituotteita.

”Sosiaalinen media on tehnyt päihteiden myymisen ja ostamisen alaikäisille helpoksi. Nuorten mukaan sieltä on helppo saada juuri sitä mitä he haluavat ja minkä verran haluavat. Nuoren ei tarvitse välttämättä edes etsiä alkoholin tai nikotiinituotteitteiden välittäjää, koska he törmäävät somessa usein päihteiden myynti-ilmoituksiin”, kertoo Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n asiantuntija Mika Piipponen.

Alaikäiset kokivat alkoholin hankkimisen hieman vaikeammaksi kuin kaksi vuotta aiemmin tehdyssä selvityksessä. Nyt 69 % 15-17-vuotiaista koki alkoholin hankkimisen alaikäisenä melko tai erittäin helpoksi.

Halu rentoutua tai pitää hauskaa sekä alkoholin tuoma hyvä olo osoittautuivat alaikäisten yleisimmiksi syiksi käyttää alkoholia. Myös ryhmäpaine ja huoltajien salliva suhtautuminen alkoholiin mainittiin entistä useammin syiksi käyttää alkoholia. Ryhmäpaineen nimesi alkoholinkäytön syyksi tänä vuonna 46 % alaikäisistä, kun vuonna 2022 vastaava luku oli 39 %. 18 % kertoi, että huoltajien salliva suhtautuminen on yksi syy käyttää alkoholia, kaksi vuotta sitten vastaava luku oli 11 %.

”Vanhemmat saattavat ostaa lapselleen esimerkiksi olutta tai siideriä, koska ajattelevat, että voivat tällä tapaa kontrolloida nuoren juomista ja olla tietoisia siitä, mitä nuori juo. Todellisuudessa silloin sanomme vain nuorelle, että nuorten alkoholin käyttö on sallittua ja hyväksyttyä. Alkoholia ostamalla ei voi vaikuttaa siihen, minkä verran nuori juo, vaan vanhempien ostamien juomien lisäksi nuoret kuluttavat myös muita juomia”, jatkaa Piipponen.

Alkoholi päätyy nuorelle lähes aina toisen ihmisen kautta

Raittiiden nuorten osuus on ollut viime vuosina nousussa. Vaikka nuorten alkoholin käyttö on ollut vähentymässä, kouluterveyskyselyn mukaan 33 % yläkouluikäisistä nuorista käytti alkoholia vuonna 2023. Myös tuoreen selvityksemme 15–17-vuotiaista vastaajista 29 % kertoi hankkineensa alkoholia alaikäisenä. Luku oli kuitenkin laskenut vuodesta 2022, jolloin 35 % alaikäisistä kertoi hankkineensa alkoholia.

Vaikka käyttö on laskenut, 29 % alaikäisistä koki, että kaveripiirin suhtautuminen oli muuttunut positiivisemmaksi alkoholin käyttöä kohtaan viimeisen vuoden aikana. Vuonna 2022 näin ajatteli 20 % alaikäisistä.

Alkoholi päätyy alaikäisille yleensä jonkun muun ostamana. Kouluterveyskyselyn mukaan noin 88 % alaikäisten nuorten juomasta alkoholista tulee välittäjän kautta. 42 % alkoholia käyttävistä yläkouluikäisistä nuorista sai alkoholin perhepiiristä joko vanhemman tai sisaruksen antamana tai varastamalla alkoholin kotoa.

”Koulun ja oppilaitosten päättäjäisviikonloppu lähestyy. Joillekin nuorille se on yhä juhla, johon kuuluu alkoholi. Joten nyt on taas se hetki, kun meidän aikuisten täytyy muistaa kieltäytyä, jos nuori pyytää meitä sitä ostamaan”, muistuttaa Piipponen.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry selvitti, kuinka trendikkäänä nuoret kokevat päihteet ja kuinka heidän kaveripiirissään suhtaudutaan päihteisiin. Suomen Online-tutkimus toteutti kyselyn webpaneelina. Selvitys toteutettiin tammikuussa 2024 ja sen kohderyhmänä oli 15–29-vuotiaat suomalaiset. Paneeliin vastasi 1008 henkilöä.

EHYT ry:n Hakematta paras -kampanja haastaa täysi-ikäiset pohtimaan omaa rooliaan alaikäisten alkoholinkäytössä. Kampanja on aktiivisena sosiaalisessa mediassa viikoilla 21 ja 22.