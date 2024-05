Aikakausmedioiden vuoden 2023 parhaat palkittiin Editkilpailussa – Tivin tekoälysovellutus on vuoden uudistus

Aikakausmedian järjestämässä Editkilpailussa palkittiin vuoden 2023 parhaita aikakausmedia-alan tekijöitä ja toteutuksia 13 toimituksellisessa ja kolmessa markkinoinnillisessa sarjassa.

Vuoden 2023 uudistuksena aikakausmediassa palkittiin Tivin verkkosivujen englanninkielinen osio Tivi in English, jonka jutut käännetään tekoälyn avulla. Tivi in English on tarkoitettu Suomessa asuville ICT-alan ammattilaisille, jotka eivät puhu suomea. Heitä on yli 10 000.

– Oivaltava ja kustannustehokas tekoälyn sovellutus on tuotu lukijoiden saataville jo siinä vaiheessa, kun moni muu vasta pohtii tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia. Yksinkertainen ja skaalautuva uudistus on myös yhteiskunnallinen teko, tuomaristo toteaa.

Tivin päätoimittaja Harri Junttila iloitsee siitä, että tekoälyn avulla voidaan palvella myös sellaisia lukijoita, jotka aiemmin ovat olleet lähes mahdoton saavuttaa. Tekoäly mahdollistaa ideoiden nopean toteutuksen, kunhan ei nosta rimaa liian korkealle.

– Henkilökohtaisesti olen tietysti iloinen ja hyvin ylpeä, että verraten yksinkertainen ideani ensinnäkin toteutui ja toiseksi vielä palkittiin. Erityisen ilahduttavaa on, että Tivin kaltainen pieni toimitus on voinut tehdä uutta jokseenkin ensimmäisenä Suomessa, Junttila toteaa.

Arvostetun Vuoden yleisömedia -palkinnon Editkilpailussa vei Demokraatti, joka on luonut nahkansa laadukkaasti ja muotoutunut relevantiksi poliittisen keskustelun areenaksi – myös oman puolueen kriittisen keskustelun osalta.

– Ajassa kiinni oleva ja hyvännäköinen lehti on osoitus siitä, että poliittisesti sitoutunut julkaisu voi olla journalistisesti korkeatasoinen ja toteuttaa toimitustyön laatustandardeja, tuomaristo perustelee.

Kotilieden Toukola tavoittaa uutta yleisöä



Kotiliesi on Editkilpailun tuplavoittaja. Vuoden aikakausmediatoimittajana palkittiin Kotilieden Riikka Lehtovaara, jolla on tuomariston mukaan mahtava kyky kirjoittaa isoista aiheista arkisten havaintojen kautta.

Vuoden video tai audio aikakausmediassa -sarjassa voiton vei Kotilieden ruokaan ja kotoiluun keskittynyt lifestylekonsepti Toukola, jonka avulla lehti on onnistunut luomaan erityisesti Instagramiin osallistuvan yhteisön.

– Suositut lyhytvideot tukevat lehden sisältöä ja onnistuvat tavoittamaan uutta innostunutta yleisöä. Toimitus tekee vuorovaikutukseen houkuttelevaa sisältöä, eikä pelkää tehdä teknisiä ja sisällöllisiä kokeiluja. Suuri plussa tekijöiden heittäytymisestä, tuomaristo perustelee.

Vuosittain jaettavien Edit-palkintojen tavoitteena on nostaa esiin aikakausmedioiden tekijöiden monipuolinen ammattitaito ja kannustaa kehittämään entistä laadukkaampaa aikakausmediajournalismia ja -mainontaa sekä liiketoiminnallisia ratkaisuja.

Editkilpailun 2023 voittajat:

Vuoden yleisömedia

Demokraatti, Kustannus Oy Demokraatti

Vuoden asiakasmedia

Kaija, Helsingin Satama Oy ja Omnipress Oy

Vuoden ammatti- ja järjestömedia

Arkkitehti, Suomen Arkkitehtiliitto

Vuoden aikakausmediatoimittaja

Riikka Lehtovaara, Kotiliesi

Vuoden valokuvaaja aikakausmediassa

Aapo Huhta, Suomen Kuvalehti, freelancer

Vuoden uudistus

Tivi in English, Tivi

Vuoden lifestylejuttu

Hellehelmat, Trendi 5/2023

Vuoden aikakausmediajuttu

Tältä vulva oikeasti näyttää, HS Sport Digi



Vuoden ulkoasu aikakausmediassa

TAUKO Magazine, TAUKOdesign Oy

Vuoden video tai audio aikakausmediassa

Toukola ja Kotiliesi, Kotiliesi

Vuoden digi

Meillä kotona -kaupat, Meillä kotona

Vuoden aikakauslehtikansi

Suomen Luonto 9/2023, Suomen luonnonsuojeluliitto

Erikois-Edit

Briif-äänilehtipalvelun lanseeraus, Briif Technologies

Vuoden aikakauslehtimainos

Vastuullisuuden jäljet, Berner

Vuoden aikakausmediakampanja

Lohjalle lompsis – Aku Ankan mainosliite, Lohjan kaupunki

Vuoden aikakausmediamainostaja

SOK – Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta