EU-vaalien ehdokkaista 40 prosenttia on kunnanvaltuutettuja

Europarlamenttivaaleihin on asettunut ehdokkaita kaikkiaan 75 kunnasta. Lukumääräisesti selvästi eniten ehdokkaita on ehdolla yli 100 000 asukkaan kaupungeista: Helsingistä 48, Espoosta 15, Vantaalta 15, Tampereelta 12 ja Turusta 10. Vähiten ehdokkaita on alle 5 000 asukkaan kunnista.

EU-vaaleissa ehdolla olevista 92 on tällä hetkellä kunnanvaltuutettuna. He edustavat kaikkiaan 50 Manner-Suomen kuntaa. Lisäksi Ahvenanmaan ehdokkaista toinen toimii myös kunnanvaltuutettuna. Kunnat, joista on eniten kunnanvaltuutettuja eurovaaliehdokkaina ovat Helsinki (6), Turku (6), Vantaa (6), Jyväskylä (5) ja Espoo (5). Kunnanvaltuutettujen osuus EU-vaaliehdokkaista on suurimmillaan yli 100 000 asukkaan kunnissa, ja pienin alle 5000 asukkaan kunnissa.

Ehdolla 31 kansanedustajaa, joista 25 tällä hetkellä myös kunnanvaltuutettuja

EU-vaaleihin ehdolle asettuneista kunnanvaltuutetuista 25 toimii kuntansa valtuuston tai hallituksen puheenjohtajistossa, heistä kuusi valtuuston puheenjohtajana ja kolme hallituksen puheenjohtajana. Ehdolla olevista nykyisistä seitsemästä europarlamentaarikosta neljä on kunnanvaltuutettuja.

– Kuntakokemusta tarvitaan myös europarlamentissa, sillä selvityksemme mukaan keskimäärin 45 prosentilla kuntien päätösasioista on jonkinlainen EU-kytkös. EU siis vaikuttaa tavalla tai toisella merkittävään osaan kuntien tehtävistä tai kunnissa tehtävistä päätöksistä, tuo esille Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Ehdolla olevista eurovaaliehdokkaista 31 toimii myös kansanedustajana ja heistä 25 nyt myös kunnanvaltuutettuina. Näistä 25 tuplaroolituksella olevista yhteensä 13 on lisäksi tällä hetkellä aluevaltuutettuja. EU-vaaliehdokkaina on siis 13 henkilöä, jotka työskentelevät tällä hetkellä kansanedustajana, kunnanvaltuutettuna ja aluevaltuutettuna. Näistä triplaroolissa olevista kolme on kunnan puheenjohtajistossa.

– Suomessa on mahdollista toimia luottamustehtävässä useammalla tasolla samaan aikaan: esimerkiksi kansanedustajana, europarlamentaarikkona ja kunnanvaltuutettuna. Tämä on pohjoismaisittain ainutlaatuista, Pekola-Sjöblom toteaa.

Marianne Pekola-Sjöblom arvioi, että vaativien luottamustehtävien kasautuminen ja hoitaminen monella eri päätöksenteon portaalla voi olla haastavaa.

- Jokainen tehtävä vaatii aikaa paneutua asioihin ja osallistua kokouksiin, jos jokaisella hallinnon tasolla aikoo hoitaa tehtäväänsä hyvin. Lisäksi tupla- ja triplaroolit voivat aiheuttaa roolien sekoittumista ja erilaisia jääviysongelmia, kun päätöksiä tehdään hallinnon eri tasoilla, jatkaa Pekola-Sjöblom.

Ehdolle asettuneet kunnanvaltuutetut edustavat yleisimmin perussuomalaisia, demareita, vihreitä ja vasemmistoa. Koko ehdokaskaartiin verrattuna kunnanvaltuutettuina toimivat ehdokkaat ovat aavistuksen vanhempia; keski-ikä on 45 vuotta ja vaihtelee 21 vuodesta 72 vuoteen. Naisten osuus kunnanvaltuutettuina toimivista ehdokkaista on 53 prosenttia, kaikista ehdokkaista 45 prosenttia.

Europarlamenttivaalit 9.6.2024, ennakkoäänestys 29.5.-4.6.2024

Europarlamenttivaalit järjestetään joka viides vuosi, edellisen kerran toukokuussa 2019. Tämänkertainen äänestyspäivä on 9.6.2024, ennakkoäänestys kotimaassa 29.5.-4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.-1.6.2024.

Suomesta europarlamenttiin valitaan kaikkiaan 15 edustajaa. Viimeisimmissä EU-vaaleissa on käynyt äänestämässä noin 40 prosenttia Suomessa asuvista Suomen kansalaisista.

Neljä kuntien kannalta tärkeää tavoitetta tulevalle EU-vaalikaudelle - Kohti ihmislähtöistä EU:ta!

Suomen kunnissa toteutetaan vihreää ja digitaalista siirtymää. Varmistetaan, että kunnat onnistuvat! Työperäistä maahanmuuttoa on edistettävä voimakkaasti! EU-sääntelyssä ja rahoituksessa tulee huomioida Suomen muuttunut geopoliittinen asema ja saavutettavuus. Kuntien ja kaupunkien elinvoimaa on vahvistettava: Huolehditaan, että Suomi saa investointeja!

