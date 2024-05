Autoliitto ja Virta pilotoivat automaattisella tunnistautumisella tapahtuvaa lataamista

Pilottiryhmä voi toukokuun lopusta alkaen ladata AL-latauksen asemilla autonsa ilman tunnistelätkän tai mobiilisovelluksen käyttöä.

Henkilöautoilu sähköistyy kovalla vauhdilla ja autot kehittyvät isoin harppauksin. Sähköautojen toimintamatkat alkavat olla jo sillä tasolla, että suurimmalle osalle autonkäyttäjistä ajomatka yhdellä latauksella ei ole enää ongelma. Erityisesti pidemmillä matkoilla nopea, sujuva ja vaivaton lataaminen on kuitenkin tärkeää.

Niin lataustehot kuin autojen kyky vastaanottaa sähköä ovat parantuneet koko ajan. Nyt Autoliitto ja sen kumppani Virta, jonka palvelu- ja teknologia-alustalla Autoliitto operoi verkostoaan, käynnistävät pilottihankkeen, jossa auton lataamisesta tehdään entistä vaivattomampaa.

Kun tavallisesti lataus aloitetaan ja lopetetaan joko RFID-tunnistelätkällä tai mobiilisovelluksella, niin Virran Autocharge-tekniikalla latauspiste tunnistaa ajoneuvon automaattisesti kun se kytketään laturiin. Näin yksi vaihe koko latausprosessissa jää väliin.

”Autoliitto on luonteva kumppani tekniikan pilotoimiseen, koska sen varsin uudessa valtakunnallisessa latausverkostossa on vain uusimpia Kempowerin valmistamia suurteholatureita, jotka soveltuvat suoraan Autocharge-tekniikan käyttöön”, Virran teknologiajohtaja Jussi Ahtikari kertoo.

”Automaattinen tunnistautuminen on erittäin tervetullut, helppokäyttöinen vaihtoehto oman lataustilin käyttöön sovelluksen ja RFID-tagille rinnalle, ja haluamme mahdollistaa latausverkostoille tämän kokemuksen tarjoamisen eri automerkeillä ajaville autoilijoille.”

Järjestelmän aktivoimiseksi ensimmäisellä latauskerralla tunnistaudutaan laturilla joko RFID-lätkällä tai Virran sovelluksella. Tämän jälkeen Virta määrittää autoilijan asiakastilille kyseisen autoyksilön tunnistekoodin. Samalle tilille voidaan aktivoida useampiakin autoja. Tämän jälkeen lataustapahtuman käynnistäminen onnistuu ilman sovellusta tai lätkää.

”Etsimme jatkuvasti tapoja tarjota autoilijoille arkea helpottavia asioita ja tämä on ehdottomasti yksi sellainen. Nyt rekrytoimme sähköautoilevia jäseniämme pilottiryhmään, joka pääsee testaamaan järjestelmää ja antamaan siitä palautetta”, Autoliiton kaupallinen johtaja ja AL-latauksen toimitusjohtaja Niila Rajala kertoo.

Lisätietoja:

Autoliitto, Niila Rajala, kaupallinen johtaja

Puh. 050 555 5561, niila.rajala(at)autoliitto.fi

Virta, Esa-Pekka Nykänen, Director, Brand and Communications|

Puh. 040 595 3135, esa-pekka@nykanen(at)virta.global

Autoliitto, Jukka Tolvanen, viestintäpäällikkö

Puh. 040 751 1173, jukka.tolvanen(at)autoliitto.fi

Autoliitto

Autoliitto ry on vuonna 1919 perustettu yksityisautoilijoiden palvelu-, etu- ja harrastusjärjestö, joka tarjoaa jäsenistölleen edullisesti ja vaivattomasti autoiluun liittyviä etuja ja palveluja. Edunvalvonnassa Autoliiton tavoitteena on autoilun kustannusten hillitseminen, jotta suomalaiset voisivat ajaa uudemmilla, turvallisemmilla ja ympäristöystävällisemmillä autoilla autoilun kustannusten silti nousematta. Keskeisiä tavoitteita on myös vaikuttaa liikennejärjestelyihin ja tieverkostoon siten, että liikenne on nykyistä sujuvampaa ja turvallisempaa.

Autoliitto ry:n kokonaan omistaman AL-lataus Oy:n tehtävänä on rakentaa valtakunnallisesti kattava sähköautojen latausverkosto ja operoida verkostoa yhdessä keskeisten yhteistyökumppaniensa kanssa. Latausasemat ovat Autoliiton tuotemerkin alla toimivia pikalatausasemia. Yhtiö tarjoaa valituille Autoliiton jäsenluokille jäsenetuja yhtiön hallinnoimilla latausasemilla.