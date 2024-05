The Tall Ships Races Helsinki 2024 tuo kaupunkiin yli 50 purjealusta - tapahtuma korostaa Itämeren suojelun tärkeyttä

Yli satametrinen Dar Mlodziezy sekä brasilialainen Cisne Branco tapahtuman vetonauloina

Kuusi suurta A-luokan alusta saapuu Helsinkiin. Näyttävin purjelaiva on puolalainen Dar Mlodziezy, jonka pituus on yli sata metriä. Atlantin takaa The Tall Ships Races -tapahtumaan purjehtii brasilialainen Cisne Branco, joka vieraili Helsingissä myös edellisen tapahtuman yhteydessä vuonna 2013. Lisäksi ecuadorilainen A-luokan alus Guayas nähdään Helsingissä.



Muita Helsinkiin saapuvia A-luokan aluksia ovat puolalaiset Kapitan Glowacki, Pogoria sekä Fryderyk Chopin. Kaikki A-luokan alukset sijoittuvat Kauppatorin ja Katajanokanlaiturin läheisyyteen. Näiden lisäksi tapahtumaan saapuu useita kymmeniä B-, C-, ja D-luokan aluksia, joihin tapahtumayleisöllä on mahdollisuus tutustua.



Skidit-disko, Mimmit ja Vatsastapuhuja Sari Aalto viihdyttävät perheen pienimpiä

Katajanokan puistoalueelle rakentuu oma Lasten uutisten puisto yhteistyössä Helsingin Sanomien kanssa. Tapahtumapäivinä lapsia viihdyttävät Skidit-disko, Mimmit sekä vatsastapuhuja Sari Aalto. Lisäksi Taikuri Kari hämmästyttää perheen pienimpiä taikatempuillaan. Tekemistä kesäpäiviin tarjoavat myös lapsille suunnatut työpajat.



Yksi näkyvimmistä ohjelmanumeroista on Aleksanterinkatua ja Mannerheimintietä pitkin kulkeva Crew Parade perjantaina 5.7. Kaikkien alusten miehistöt kokoontuvat Senaatintorille, josta näyttävä ja riehakas paraati kulkee keskustan halki. Paraati huipentuu Lasipalatsin aukiolla pidettävään palkintojenjakotilaisuuteen, jossa parhaat miehistöt palkitaan. Palkintojenjaon yhteydessä esiintyvät Dj hapan korppu sekä lapsi- ja nuorisokuoro Vivace.



Itämeripaneeli tuo asiantuntijat yhteisen asian äärelle

Tapahtuman Street-lava sijaitsee Katajanokan puolella, Allas Sea Poolin vieressä. Neljän tapahtumapäivän aikana lavalle nousevat esiintymään mm. Timo Lassy Trio ja Olli Soikkeli Trio. Lisäksi Luontoliiton Meritarinat koukuttavat kiinnostavuudellaan.

Kaupungintalon Tapahtumatorilla kuullaan kahden ensimmäisen tapahtumapäivän aikana asiaa Itämerestä ja sen tilasta. Torstain teemaan, "Kestävä tulevaisuus menestyvässä liiketoimintastrategiassa", yleisöä johdattavat mm. Kati Kauppi, Valtteri Moilanen, sekä Nani Pajunen. Lisäksi oman puheenvuoronsa pitää Elokapina. Puheohjelman juontaa Tom Nylund. Perjantain ohjelma tapahtumatorilla huipentuu Itämeripaneeliin.

- Haluamme lisätä tietoisuutta Itämerestä ja sen suojelun tärkeydestä. Monipuolisen asiantuntijaohjelman kautta saamme eri näkökulmat kuuluviin. Viihdepuolella Timo Lassy Trio viihdyttää ravintola-alueen asiakkaita ja myös lapset on huomioitu oman puistoalueen myötä, kertoo tapahtuman ohjelmatuottaja Juuso Liukkonen.