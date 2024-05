Kerro mielipiteesi Vaasan tulevaisuuden tapahtumapaikoista

Selvityksen taustalla on Hietasaaren ja Sisäsataman asemakaavamuutos, jonka tavoitteena on tutkia alueen käyttöä ja kehittämismahdollisuuksia. Sisäsatamassa järjestettävien tapahtumien osalta keskustelua on herättänyt paitsi historiallisten puistojen ja vanhojen puiden kestävyys, myös aluetta halkova junaraide ja mahdollinen raideliikenteen lisääntyminen Vaskiluodon kehittyessä. Liikenteen vilkastuessa raide pitäisi turvallisuussyistä aidata, jolloin nykyinen tapahtuma-alue jakautuisi kahtia.

− Sisäsataman käyttöä tapahtumiin ei missään nimessä olla nyt kieltämässä. On kuitenkin hyvä miettiä muita vaihtoehtoja jo etukäteen, mikäli tapahtumien järjestäminen nykyisellä alueella ei syystä tai toisesta enää onnistu, kaavoitusarkkitehti Emma Widd kertoo.

Selvityksessä alueiden plussat ja miinukset on listattu muun muassa merinäköalan, lähipalveluiden ja olemassa olevan infran osalta. Tapahtumilla on usein myös erilaisia vaikutuksia ympäristöön ja alueen asukkaisiin, jotka on hyvä huomioida suunnittelussa.

Sisäsatama edelleen yksi mahdollinen tapahtuma-alue

Sisäsatama on mukana selvityksessä yhtenä mahdollisena tapahtuma-alueena. Ehdotuksessa puistoalueet on rajattu pois ja alue laajenisi Hietasaareen. Tämä vaatisi kuitenkin uuden kävelysillan Sisäsataman ja Hietasaaren välille.

Muita mahdollisia tapahtuma-alueita ovat Onkilahden puisto, Hietalahden ranta, Hietalahden stadion, Yliopistonranta, Vaskiluodon niemi, Mansikkasaari sekä Vaskiluodon keskus eli entisen Wasalandian alue. Osa alueista on jo tapahtumakäytössä ja tulevana kesänä tapahtumia järjestetään Sisäsataman lisäksi ainakin Wasalandian alueella ja Yliopistonrannassa.

− Olisi hyvä, että meiltä löytyisi useampi alue isoille ulkoilmatapahtumille, ja myös edellytyksiä järjestää nykyistä isompia tapahtumia. Esimerkiksi Sisäsatamassa 10 000 kävijää alkaa olla alueen maksimikapasiteetti, eikä siellä ole juurikaan mahdollisuuksia kasvaa, Widd kertoo.

Tutustu selvitykseen ja vastaa kyselyyn

Selvitys tapahtuma-alueista on nähtävillä 15.5.-5.6.2024. Voit ottaa kantaa selvitykseen toimittamalla mielipiteesi kaavoitukseen nähtävilläolon aikana tai vastaamalla Maptionnaire-verkkokyselyyn.

− Tapahtumilla on suuri merkitys paitsi Vaasan vetovoimalle ja tunnettuudelle, myös aluetaloudelle. Tämän takia on tärkeää luoda edellytyksiä erilaisille ja eri kokoluokan tapahtumille. Toivottavasti asia herättää keskustelua ja saamme kyselyyn paljon vastauksia. Kommentteja toivotaan sekä asukkailta että erityisesti ravintola- ja tapahtuma-alan toimijoilta, Widd toteaa.

Tutustu selvitykseen: Selvitys Vaasan mahdollisista tapahtuma-alueista (pdf)

Vastaa kyselyyn: Maptionnaire