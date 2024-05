Kariston hyvän mielen kesäkirjat

Kirsi Pehkonen: Hiukan hukassa – Siru Valpas, Matkalla Jylhäsalmelle

Siru Valpas -sarja on Kirsi Pehkosen vauhdikas ja ronski viihdesarja, jossa Siru pyörittää omalaatuista etsintätoimisto Vitosta. Nyt ilmestyy sarjan toinen osa, Hiukan hukassa, jossa railakas meno jatkuu. Petollinen ex-mies suututtaa, ja ympärillä pyörii monenlaisia ihailijoita. Nyt Sirun pitäisikin päättää, kumpi houkuttelee enemmän: rosvo vai poliisi?

Juhannukselle Kirsi Pehkoselta ilmestyy myös arkistojen kätköistä löytynyt todellinen aarre, Jylhäsalmi-sarjaa edeltävä lyhytkertomus Matkalla Jylhäsalmelle.

Hiukan hukassa ilmestyy painettuna (14.6.), e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Anni Kajos.

Matkalla Jylhäsalmelle -teos ilmestyy e- ja äänikirjana (20.6.).

Emily Henry: Lempipaikka



Booktok-ilmiöksi nousseen suosikkikirjailijan romaanissa rakkaus ja yhteiset muistot marinoidaan viinissä ja jätetään hautumaan lomaviikon lämpöön.

Harriet ja Wyn ovat täydellinen pari. Paitsi että he erosivat jo puoli vuotta sitten eivätkä ole vieläkään kertoneet kenellekään. Ystäväporukan perinteinen mökkiloma ei saa vaarantua, joten Harriet ja Wyn päättävät teeskennellä, että kaikki on kuten ennenkin.

Suomentaja: Paula Takio. Ilmestyy painettuna (13.6.), e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Anni Kajos.

Minna Haapasalo: Lemmenlangat



Elämänmakuinen ja värikäs viihderomaani jatkaa suosittua Tilkkuterapiaa-sarjaa.

Riinan myllerryksen täyttämä elämä on vihdoin asettunut suloisesti uomiinsa. Kierrätyssisustusliikkeen ovi käy tiuhaan, ja juupas eipäs -suhde Markun kanssa on tukevasti juupas-asennossa. Mutta elämässä langat eivät aina pysy ojennuksessa. Miten edetä, kun hyvä ja tasainen elämä hajoilee ja palat leviävät käsiin? Mikä on se hehkuvan punainen lanka omassa elämäntarinassa?

Ilmestyy painettuna (4.6.), e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Armi Toivanen.

Nelli Hietala: Risteysromantiikkaa



Rempseän romanttinen kesäkirja jatkaa Romurakkautta-romaanin aloittamaa Sulkavaaran siskoksista kertovaa sarjaa.

Johanna ei haluaisi pilata kepeän toimivaa suhdettaan Henriin turhalla puhumisella. Kun hän päätyy auttamaan naapurin komeaa Aksua laituriremontissa, muillakin alkaa olla mielipiteitä Johannan rakkauselämästä.

Ilmestyy painettuna (17.6.), e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Anni Tani.

Caroline Säfstrand: Rantahotelli Merituuli



Tunnelmallinen hyvänmielen romaani salaisuuksista, jotka muuttavat elämän.

Sophie saapuu Skåneen äitinsä kuoltua. Hän aikoo palata uransa pariin Berliiniin niin pian kuin mahdollista, mutta ensin hänen täytyy myydä lapsuudenkotinsa, vanha merenrantahotelli Villa Merituuli. Myyntikuntoon saaminen vaatii remonttia, ja urakkaan hän palkkaa kolme käsityöläistä majoitusta vastaan. Aluksi kaikki menee hyvin, mutta niin talo kuin sen uudet asukkaat tuntuvat kätkevän salaisuuksia.

Naapurin vanha rouva, Sophien äidin ystävätär, on kahden vaiheilla. Tulisiko hänen paljastaa Sophielle, mitä tietää tämän äidistä?

Suomentaja: Kristiina Vaara. Ilmestyy painettuna (19.6.), e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Anna-Riikka Rajanen.