Hallituksen työmarkkinauudistuksilla positiivinen sykäys yritysten investointihalukkuudelle – talousalueellamme lähes 50 prosenttia aikoo lisätä investointeja

Yrityksiltä laajaa kannatusta hallituksen toimille 19.1.2024 09:09:23 EET | Tiedote

Kauppakamarien kyselyssä hallituksen suunnittelemat työllisyystoimet saavat laajaa kannatusta yrityksiltä. Kyselyyn vastanneista Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenyrityksistä 89 prosenttia on samaa mieltä, että hallituksen pitäisi toteuttaa suunnittelemansa työllisyystoimet sellaisenaan. Valtakunnallisesti samaa mieltä on 74 prosenttia. Kyselystä selviää myös, että ammattiyhdistysliikkeen helmikuulle suunnittelemat lakot haittaisivat 48 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä. Valtakunnallisesti 45 prosenttia vastaajista on samaa mieltä.