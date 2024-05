Oulussa vietettiin pääpoliisiaseman ja vankilan yhteishankkeen harjannostajaisia

Rikosseuraamuslaitoksen ja Maahanmuuttoviraston asiakkaiden vanhojen maksukorttien varojen siirtoa selvitetään 2.5.2024 10:00:07 EEST | Tiedote

Rikosseuraamuslaitokselle ja Maahanmuuttovirastolle maksukortteja toimittanut PFS-yritys on asetettu selvitystilaan, ja suljetuille korteille jääneiden varojen siirtoa selvitetään. Rikosseuraamuslaitoksen ja Maahanmuuttoviraston sopimukset PFS:n kanssa ovat päättyneet ja kaikki vanhat kortit on suljettu 30.11.2023 mennessä. Virastoilla on käytössä uusi korttitoimittaja, jonka korttien toimintaan PFS:n tilanne ei vaikuta.