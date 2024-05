Osuuskauppa Suur-Savo työllistää - kesätyöpaikka lähes tuhannelle

Kesätyöhakemuksia Osuuskauppa Suur-Savolle tuli yhteensä yli 2000. Hakemusten määrä kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Yli 18-vuotiaita kesätyöntekijöitä palkataan noin 500 ja alle 18‑vuotiaita noin 450. Mukana on myös Tutustu työelämään -harjoittelijoita, jotka pääsevät kahden viikon harjoittelujaksolla tutustumaan työelämään tai uuteen toimialaan ensimmäistä kertaa.

− Etelä-Savo on vilkasta vapaa-ajan asutuksen aluetta, joten kun asukkaiden määrä lisääntyy, lisääntyy luonnollisesti myös työntekijöiden määrä. Suosituimmilla paikkakunnilla henkilökuntaa tarvitaan tuplamäärä tai jopa moninkertaisesti talviaikaan verrattuna, kuten esimerkiksi Puumalassa tai Hurissalossa, sanoo henkilöstöjohtaja Tuula Lyytikäinen.

Osuuskauppa Suur-Savo on tänäkin vuonna mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Siinä mukana olevat yritykset sitoutuvat kampanjan kriteereihin, joita ovat mm. hyvä hakijakokemus, mielekäs työ sekä hyvä perehdyttäminen ja kohtuullinen palkka.

− On äärimmäisen tärkeää, että nuorien ensimmäiset työkokemukset ovat positiivisia. Se on tärkeää paitsi nuoren itsensä, myös yrityksen kannalta. Hyvällä perehdytyksellä ja kannustavalla ilmapiirillä työuransa alussa olevat nuoret saavat itseluottamusta ja oppivat työelämän asioita, joita koulussa ei opita. Samalla viestitään positiivista työnantajamielikuvaa, mikä on välttämätöntä yrityksen tulevaisuuden kannalta, Lyytikäinen summaa.