Teurastamon kesä: keikkoja, tanssia, juhlia ja rentoa tunnelmaa

– Tavoitteena on, että entistäkin useampi helsinkiläinen löytäisi Teurastamon omaksi olohuoneekseen. Tänne voi tulla oleskelemaan, pelailemaan tai vaikkapa grillailemaan perheen tai ystäväporukan kanssa. Ohjelmaa ja tekemistä on tarjolla kaiken ikäisille, kertoo Helsingin Kaupunkitilat Oy:n toimitusjohtaja Peggy Bauer.

Aina keskiviikkoisin Teurastamon lavalle nousee keikalle jokin kiinnostava artisti tai bändi. Torstaisin harjoitellaan paritansseja Tanssiteatteri Tsuumin johdolla. Perjantaisin DJ:t tuovat musiikilla tunnelmaa eri puolille Teurastamoa. Lisäksi Teurastamon pihalla järjestetään yksittäisiä tapahtumia pitkin kesää, kuten Skidit Discoja, Teurastamo Jazz, Taiteiden yö jne.

Teurastamon kesän ohjelma tuotetaan tänä vuonna hieman uudenlaisella tuotantomallilla, ja kokonaisuudesta vastaa Virpi Kurkihovi ja Experiencing Oy.

– On ollut mahtavaa päästä tutustumaan Teurastamon historiaan, sen aktiivisiin toimijoihin ja yhteisölliseen tekemiseen. Teurastamo on mielenkiintoinen, hyvällä tavalla outo ja ihana. Siinä on potentiaalia kasvaa kansainvälisestikin tunnetuksi kaupunkilaisen elämän keskukseksi. Kesän ohjelma on monipuolinen ja täynnä erilaisia tunnelmia, iloitsee Kurkihovi.

Teurastamon kesän ohjelmallisuudet käynnistää Kevätjuhla, joka pidetään lauantaina 25.5. Mukana elämyksellisessä kattauksessa ovat mm. artisti Pesso, DJ Fiona Timantti, kukkatyöpaja, Meri Milashin kuratoima second hand -tori ja Sami Tallbergin vastustamattomat villiyrttiluennot – sekä tietysti alueen täydeltä kesäherkkuja ja hyvää fiilistä.

Tutustu Teurastamon Kevätjuhlan tarkempaan ohjelmaan: teurastamo.com

Teurastamon keskiviikkokeikat – vapaa pääsy!

ELIAS GOULD (ke 5.6.2024)

ADI & ROBIN (ke 12.6.2024)

SENYA (ke 19.6.2024)

HASSAN MAIKAL (ke 26.6.2024)

REBEKKA HOLI (ke 3.7.2024)

ELSA BROTHERUS (ke 10.7.2024)

YEBOYAH (ke 17.7.2024)

MARY ANN HAWKINS (ke 24.7.2024)

F (ke 31.7.2024)

PEKKA NISU (ke 7.8.2024)

GOOD BOYS (ke 14.8.2024)

Kaupunkitanssit Teurastamolla – maksutonta paritanssiopetusta torstaisin klo 17.30-18.15

13.6. foksi

20.6. tango

27.6. samba

4.7. valssi

11.7. humppa

18.7. jenkka

25.7. bugg

1.8. cha cha

8.8. salsa

15.8. fusku



Lisätiedot Teurastamon kesän tapahtumista:

Virpi Kurkihovi, Experiencing, +358445658281, virpi@experiencingevents.com