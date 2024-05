Osuuskauppa Keskimaan vuoden 2023 esihenkilöt palkittiin Tahkolla

Osuuskauppa Keskimaalla palkitaan vuosittain esihenkilöt, jotka ovat onnistuneet työssään esimerkillisesti asiakastyytyväisyydessä, henkilöstön viihtyvyydessä ja työtyytyväisyydessä sekä myynnin johtamisessa. Vuoden esihenkilöiden valinnat tekee osuuskaupan konsernijohtoryhmä toimiala­johtoryhmien esityksistä lähes 100 esihenkilön joukosta.

− Tämä oli meille jo neljäs vuosi, kun palkitsimme esihenkilöitämme arvojemme mukaisesti. Palkitseminen arvoperusteisesti on yksi keino korostaa arvojen merkitystä. Meille on tärkeää, että arvomme sydämellä, ilolla, sisulla ja yhdessä toteutuvat niin toimipaikkojen arjessa kuin johtamisessa, toteaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Tänä vuonna palkitseminen suoritettiin Keskimaan päällikköpäivien yhteydessä Tahkolla.



− Meille vuoden esihenkilöiden palkitseminen Keskimaan päällikköpäivien yhteydessä on yksi vuoden kohokohdista. Olemme viimeisten vuosien aikana keskittyneet esihenkilöidemme hyvinvointiin ja johtamistaitoihin. Uskomme, että koko työyhteisön hyvinvoinnin perusta on hyvinvoiva ja johtamistaidoiltaan rohkea esihenkilö, Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg iloitsee.

Keskimaan palkitut esihenkilöt



Vuoden 2023 esihenkilönä Keskimaan Ilolla-arvon mukaisesti on palkittu Hesburger Sokoksen ravintolapäällikkö Katja Hulkko.

− Katja Hulkko johtaa joukkojaan esimerkillä ja eturintamassa!​ Katja hallitsee henkilöstövaihtuvuuden ja epätyypillisten työaikojen asettamat haasteet ja vaatimukset. Yksikön tuloksellisuus ja NPS eli suositteluindeksi ovat kehittyneet hienosti. Lisäksi Hesburger Sokoksen saama "Alueensa paras ravintola 2023 -palkinto" kuvastaa toiminnan tasoa myös ketjun eri kriteereillä, perustelee matkailu- ja ravitsemistoimialan toimialajohtaja Pasi Kunelius valintaa.​

Vuoden 2023 esihenkilönä Keskimaan Sydämellä-arvon mukaisesti on palkittu S-market Kolmikulmana marketpäällikkö Paula Kortelahti.

− Paulan tekemisessä korostuu suunnitelmallisuus, jolloin arki on hyvin hallinnassa ilman ylimääräisiä ponnisteluja. Hänellä eikä työryhmällä tunnu olevan koskaan kiire, silti tehokkuus on ketjun parasta. Paulan johdossa henkilöstö tulee kuulluksi ja heillä on hyvä ja turvallinen olla. Osoituksena työryhmän fiiliksestä on erinomaiset työtyytyväisyystulokset, jotka ovat jo toista vuotta peräkkäin olleen huipputasolla, taustoittaa market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Vesa Kyllönen.

Vuoden 2023 esihenkilönä Keskimaan Yhdessä-arvon mukaisesti on palkittu S-market Muuramen marketpäällikkö Mira Kinnunen.

− Mira on kollegoidensa arvostama sparrailija​, jonka näkemykseen luotetaan. Hän uskaltaa antaa myös rakentavaa palautetta, on hyvä kuuntelemaan ja antaa tilaa toisille. Mira ei korosta omaa tekemistään, hänen mielestänsä onnistumiset syntyvät aina yhdessä. Hän on vaihtanut toimipaikkoja ennakkoluulottomasti ja pystynyt toistamaan onnistumiset jo useammassa yksikössä, avaa toimialajohtaja Vesa Kyllönen.

Vuoden 2023 esihenkilönä Keskimaan Sisulla-arvon mukaisesti on palkittu Original Sokos Hotel Alexandran hotellipäällikkö Leena Lehosmaa.

− Viime vuoteen sisältyi Leenan yksikössä hotelli Alexandrassa, yllättävän rajun kaupankäynnin lisäksi, ammattitaitoisen henkilöstön saatavuushaasteet kesää vasten sekä arki rakennustyömaan keskellä. Haasteista huolimatta Leenan yksikkö onnistui niin operatiivisen tuloksen kuin henkilöstötyytyväisyydenkin osalta, avaa toimialajohtaja Pasi Kunelius.