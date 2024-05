Espoon yleiskaava 2060:n kaavaluonnos tulee nähtäville 3.6.2024 ja asukastilaisuudet alkavat

Yleiskaava on strateginen aluevarauskaava. Siinä näkyvät maankäytön suuret linjat ja yleispiirteiset aluevaraukset, jotka ohjaavat asemakaavoitusta. Yleiskaavan avulla varaudutaan hallitusti kaupungin kasvuun. Espoon asukasluvun arvioidaan kasvavan yli 500 000 asukkaaseen vuoteen 2060 mennessä.

Espoon yleiskaava 2060 -luonnoksen lähtökohtana on kaupungin tasapainoinen kehittäminen niin, että kaikki viisi kaupunkikeskusta ovat hyvin saavutettavissa ja vetovoimaisia. Kaupunginhallitus ja lautakunta tarkensivat kaavaluonnosta siten, että espoolaisille tärkeitä ominaispiirteitä, kuten pientaloalueita ja virkistysalueita säilytetään. Joukkoliikenneyhteydet tukevat asuinalueiden kehitystä ja tiivistymistä raideverkon varsilla. Raideliikenteeseen tutkitaan metron jatketta Kivenlahdesta Kauklahteen, ja Espoon keskuksen ja Matinkylän välille tutkitaan metro- tai pikaraitiovaihtoehtoja.

-Yleiskaavan avulla huolehdimme siitä, että Espoo on tulevaisuudessakin houkutteleva ja elinvoimainen, arjessa toimiva kaupunki. Luontoa ja virkistysmahdollisuuksia turvataan kasvusta huolimatta. Espoossa on paljon pientaloja, ja Espoon päättäjillä onkin tahtotila mahdollisimman laajaan pientaloasumiseen. Kasvava kaupunki tarvitsee myös tiivistyvää kaupunkia erityisesti kaupunkikeskusten, palveluiden ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien, kuten raiteiden, ympärille. Nyt on aika keskustella yhdessä kasvusta ja muutoksesta niin, että espoolaiset voivat olla tyytyväisiä, summaa yleiskaavapäällikkö Essi Leino.

Kaupunginhallitus päätti samassa kokouksessa ehdottaa valtuustolle Hiilineutraali Espoo 2030 -tiekartan hyväksymistä. Ilmastotavoitteet huomioidaan myös yleiskaavatyössä. Vuoteen 2060 tähtäävä yleiskaava jatkaakin Hiilineutraali Espoo 2030 -tiekartan viitoittamaa polkua.

Asukkaat mukaan keskusteluun ja kaavaluonnoksen kommentointiin

Kaavaluonnos on nähtävillä poikkeuksellisen pitkään, 3.6.-3.9.2024. Aikaa kaavaluonnokseen tutustumiseen ja mielipiteen jättämiseen onkin runsaasti.

Kaupunkisuunnittelukeskus järjestää useita asukastilaisuuksia eri puolilla Espoota. Tilaisuuksien sarja alkaa 3.6.2024 etäinfolla, joka kertoo kaavaluonnoksesta kokonaisuutena ja opastaa mielipiteen antamiseen. Eri puolille Espoota sijoittuvissa seitsemässä alueillassa tarkastellaan kaavaluonnosta kunkin suuralueen näkökulmasta. Lisäksi kaupunkisuunnittelukeskus järjestää ruotsin- ja englanninkieliset tilaisuudet. Elokuussa kaupunkisuunnittelukeskus kutsuu asukasyhdistykset keskustelemaan luonnoksesta ja Espoo-päivänä 31.8. asukkailla on mahdollisuus tavata suunnittelijoita WeeGee-talon tapahtumassa.

Nähtävilläolon jälkeen alkaa kaavaehdotuksen valmistelu. Siinä huomioidaan kaavaluonnoksesta saadut palautteet. Yleiskaavaehdotus valmistuu 2025–2026. Tavoitteena on, että yleiskaava hyväksytään vuonna 2027.

Yleiskaavan verkkosivuille osoitteeseen espoo.fi/yleiskaava kootaan ennen nähtävilläolon alkua tiedot kaavasta ja asukastilaisuuksista sekä vinkkejä siihen, miten kaavaan voi tutustua ja miten jättää mielipiteen.