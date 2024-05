Lämpöä riittää vielä viikonloppuna, maasto on nyt erittäin kuivaa

Ilmatieteen laitoksen torstaina 16. toukokuuta tekemän ennusteen mukaan sää jatkuu lähipäivinä suuressa osassa maata aurinkoisena ja kesäisen lämpimänä. Vain Pohjois-Lapissa on selvästi muuta maata viileämpää.

Lämpötila kohoaa perjantaina ja lauantaina päivällä 20–25 asteeseen, rannikoiden läheisyydessä ja itärajan tuntumassa on ajoittain hieman viileämpää. Pohjois-Lapissa lämpötilat jäävät pääosin alle 15 asteen. Hellelukemia eli vähintään 25,1 astetta mitataan paikoin maan etelä- ja keskiosan sisämaassa.

Ennustetut päivälämpötilat ovat perjantaina ja lauantaina 5–10 astetta ajankohdan tavanomaisia lukemia korkeampia.

Sunnuntaista alkaen viilenee

Sunnuntaina kylmä rintama liikkuu pohjoisesta etelään. Päivä on vielä maan etelä- ja keskiosassa lämmin, mutta Lapissa on jo selvästi viileämpää. Rintaman yhteydessä esiintyy pääosin heikkoja vesisateita, illalla maan eteläosassa voi esiintyä jokunen runsaampi sadekuuro. Ukkosen todennäköisyys on melko pieni.

"Ensi viikon alku näyttää selvästi lähipäiviä kylmemmältä. Yöpakkasia esiintyy pohjoisessa, ja halla on mahdollista maan keskiosassa. Lämpö saattaa kuitenkin palata ainakin osaan maata ensi viikon puolivälissä", ennustaa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Pauli Jokinen.

Kuivuus lisää maastopalojen riskiä

Maastopalovaroitus on voimassa koko maassa lukuun ottamatta suurinta osaa Lappia ja Koillismaata. Poutasään myötä Ilmatieteen laitos on antanut oranssin tason ennakkovaroituksen maastopaloista etelään viikonlopuksi. Alkuviikolla alue todennäköisesti laajenee maan länsiosaan.

"Maasto on nyt hyvin kuivaa, ja tuli voi karata käsistä esimerkiksi kipinöistä. Avotulta ei saa tehdä maastopalovaroituksen ollessa voimassa", Pauli Jokinen painottaa.

"Sunnuntain ja maanantain sateista ei tämänhetkisten ennusteiden valossa tule laaja-alaista helpotusta kuivuustilanteeseen."