Päijänteen vedenkorkeus on nousemassa lähelle tulvarajaa – kesäkuun alkupuolella saavutetaan tulvahuippu

Päijänteen vedenkorkeus on nyt yli 40 cm korkeammalla ajankohtaan nähden. Tämän hetken ennusteen mukaan Päijänteen vedenkorkeuden ennustetaan olevan korkeimmillaan kesäkuun alussa ja pysyvän tavanomaista korkeammalla koko kesäkuun ajan. Toukokuun alun vähäsateisen sään ennustetaan jatkuvan, mikä on laskenut Päijänteen tulvaennustetta. Päijänteen vedenkorkeuden ennustetaan nousevan samalle tasolle kuin vuosina 2020 ja 2021.

Keiteleellä vedenkorkeudet nousevat edelleen – valtaosa järvien vedenkorkeuksista on kääntynyt laskuun

Kymijoen vesistöalueen pohjoisosissa Viitasaaren reitillä järvien vedenpinnan ovat nousseet keskimääräisiä kevättulvien vedenkorkeuksia korkeammalle. Keiteleen vedenpinnan ennustetaan saavuttavan tulvahuippunsa toukokuun loppupuolella ja vedenkorkeus olisi noin 20 cm keskimääräistä tulvaa korkeammalla. Keiteleen vedenpinnan ennakoidaan pysyvän vuodenaikaan nähden selvästi keskimääräistä korkeammalla kesä-heinäkuun ajan. Kivijärven tulva on kääntymässä lähipäivinä laskuun. Kivijärven tulvahuippu oli noin 20 cm keskimääräistä vuosimaksimia korkeampi. Myös Koliman tulva on saavuttanut huippunsa ja vedenpinta on noin 30 cm keskimääräistä tulvaa korkeampi.

Joutsassa Suonteella tulvahuippu havaittiin toukokuun alussa, jolloin vedenkorkeus oli noin 20 cm tavanomaista kevättulvaa korkeammalla.

Kokemäenjoen vesistössä Keurusselällä vedenkorkeus saavutti noin 30 cm keskimääräistä korkeamman kevättulvan toukokuun alkupuolella. Tällä hetkellä Keurusselän vedenkorkeus on laskusuunnassa.