Nuku hyvät yöunet, sillä herätessäsi tätä taloa ei enää ole

Mayan mielessä kummittelee yhä talo, joka on syvällä metsässä niin tiheän puuston suojassa, että se jää helposti huomaamatta. Hän on käynyt talossa viimeksi kesällä, jolloin hän oli seitsemäntoista. Silloin, kun hänen paras ystävänsä Aubrey kuoli ja Mayan maailma hajosi.

Mayan silmissä tuo talo oli idyllinen kuin satuun kuuluva paikka, mutta nyt hän tietää vaaran, joka vaanii sen nurkissa. Mayan muistikuvat tuolta kesältä ovat hatarat, mutta yhden asian hän tietää varmasti: sen, kuka murhasi Aubreyn. Hän tietää vaikkei kukaan uskoisikaan häntä.

Nyt, seitsemän vuotta myöhemmin, toinen nainen hänen kotiseudullaan on kuollut samalla selittämättömällä tavalla kuin Aubrey. Maya tietää, että vain hän voi selvittää totuuden ja pelastaa seuraavan viattoman nuoren naisen hengen. Mutta sen tehdäkseen hänen on palattava takaisin. Takaisin metsään, takaisin taloon puiden suojassa…

Talo puiden suojassa lumosi lukijat New York Timesin myydyimpien kirjojen listalla useiden kuukausien ajan heti ilmestyttyään, ja Forbes valitsi sen viiden parhaan vuoden 2023 alkupuolella ilmestyneen kaunokirjan joukkoon. Kirjan käännösoikeudet on myyty lähes 20 maahan. Myös kirjan TV-oikeudet on myyty.

Riisu kenkäsi ja viivy vähän aikaa. Ulkona tuuli yltyy, ja jostain läheltä alkaa kuulua tiuhaan toistuvaa kolinaa, kuin jokin lonksuisi. Ikkunat varmaan kolahtelevat puitteitaan vasten. Taivaalta putoilee hiljalleen lunta kuin tomusokeria siivilän läpi, ja se kietoo tämän viihtyisän kodin syleilyynsä. Peittelee sen nukkumaan.”Hyvää yötä, tupa punainen, hyvää yötä, hiirulainen.”Muistatko? Kerrankin ei ole mitään syytä nousta, ei ketään, jota jahdata tai juosta karkuun. Keittiöstä leijailee kodin tuoksua ja ruoan käristämisen ääniä. Tällainen maailma oli kerran, ennen ensimmäistä vatsakipua, ensimmäistä palovammaa, ensimmäistä eksymistä. Ja juuri tämän takia teet sen. ”Hyvää yötä, olematon, yötä, vanha ystävys. Yötä sulle, vanha rouva, joka hiljaa kuiskaat ’hys’.”



”Kammottava.” – The Times

Ana Reyes on suorittanut Louisianan osavaltion yliopistossa Master of Fine Arts -tutkinnon. Hänen tuotantoaan on ilmestynyt muun muassa seuraavissa julkaisuissa: Bodega, Pear Noir! ja New Delta Review. Nykyään hän asuu Los Angelesissa aviomiehensä kanssa ja opettaa luovaa kirjoittamista ikäihmisille Santa Monica Collegessa. Amerikkalaisista ja guatemalalaisista juurista inspiroitunut Talo puiden suojassa on Reyesin esikoisromaani.

anareyeswriter.com

Ana Reyes: Talo puiden suojassa

Englanninkielinen alkuteos The House in the Pines

Suomentanut Arto Konttinen, julkaisuaika kevät 2024

Saatavana painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Anniina Piiparinen.

