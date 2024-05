Tulevaisuuden hotellielämys meren äärellä - Katajanokan korkeatasoinen Solo Sokos Hotel Pier 4 avautuu elokuussa

Tasokas hotellielämys tarkoittaa yhä enemmän aitoja, kokonaisvaltaisia kokemuksia. Katajanokanlaiturin puiseen rakennukseen 26.8. avautuva Solo Sokos Hotel Pier 4 tulee tarjoamaan vastuullisen ja kokonaisvaltaisen hotellielämyksen meren äärellä, suomalaisia raaka-aineita ja osaamista arvostaen.

”Haluamme tarjota vaihtoehdon perinteiselle luksukselle. Rakennuksessa on suomalaista Viitasaaren graniittia ja Savon metsien kuusta, ja meillä voi katsoa merelle seinän korkuisista ikkunoista käytännössä meren päällä. Luonnon läheisyys, kotimaiset raaka-aineet ja aidot materiaalit luovat moniaistisesti vaikuttavan ja tunnelmallisen ympäristön, jossa on hyvä olla, levätä ja työskennellä. Mielestämme tätä on matkailun tulevaisuus,” hotellinjohtaja Petra Wikström kuvailee.

Hotelliin tulee 164 laadukkailla materiaaleilla varusteltua huonetta. Meren puoleisista huoneista voi nauttia vaihtuvasta merinäköalasta, Katajanokalle aukeavat viehättävät kaupunkinäkymät.

Solo Sokos Hotel Pier 4 tulee houkuttelemaan niin kotimaisia kuin kansainvälisiä vieraita. ”Hotelli on jo nyt kerännyt todella paljon kiinnostusta, ja varauskirjat ovat täyttymässä hyvää vauhtia. Erityisesti tapahtumia varataan jo pitkälle vuoteen 2025,” hotellinjohtaja Wikström kertoo.

Ravintola Harbore tarjoaa nautintoa puhtaiden makujen maisemissa

Hotellin ravintolakokonaisuus tulee nostamaan suomalaiset maut päärooliin. Katutasoon meren puolelle avautuu suomalaisia raaka-aineita ja niiden ominaismakua kunnioittava ravintola Harbore. Keittiöstä vastaa useita ravintoloita maailmalla luotsannut huippukokki Sauli Kemppainen.

”Kotimaisten raaka-aineiden osuus tulee olemaan 80–90 % kaikesta. Porkkana tulee maistumaan porkkanalta. Nostamme kotimaiset ja pohjoisen raaka-aineet jalustalle, niiden ominaismakua ja syvintä olemusta kunnioittaen,” Kemppainen kuvailee.

Ravintolapäällikkönä toimii Jarkko Myllymäki, joka on aiemmin toiminut yrittäjänä kotimaisten makujen pioneeriravintola Juuressa. Harboren viinivalikoimassa tulee korostumaan luonnollisuus ja vastuullisuus. ”Haemme kokonaisvaltaista elämystä, ja olemme jo löytäneet erinomaisia makuparituksia tulevan listan annoksiin” Myllymäki vihjaa.

Ruokafilosofia selkeistä mauista ja kotimaisista raaka-aineista tulee kattamaan illallisravintolan lisäksi koko hotellin ravintolatarjonnan: Solo-aamiaisen, kokous- ja tapahtumatarjoilut, kahvilan, kattoterassin ja huonepalvelun.

”Tämä on todella monipuolinen kokonaisuus, ja kunnianhimon taso tulee olemaan yhtä korkealla kaikkialla. Aamiaisella tarjoamme herkkuja itsetehdyistä mehuista kaupungin kiinnostavimpaan puurovalikoimaan, ja kokoustarjoilut tulevat hurmaamaan myös kansainväliset vieraamme. Uskomme kotimaisuuteen, haluamme vaalia ja kehittää sitä,” Sauli Kemppainen linjaa.

Solo Sokos Hotel Pier 4

Katajanokanlaituri 4, Helsinki

164 huonetta

Ravintola Harbore, kahvila ja kattoterassi merinäköaloin

Juhla- ja kokoustiloja yhteensä jopa 460 hengen tilaisuuksiin

Avautuu 26.8.2024

Solo Sokos Hotel Pier 4 huoneet ja kokoustilat ovat varattavissa nyt: www.sokoshotels.fi/pier4

Katajanokan Laituri on työeläkeyhtiö Varman ja Stora Enson rakennushanke, johon tulee tilat muun muassa Stora Enson pääkonttorille ja korkeatasoiselle Solo Sokos Hotel Pier 4 -hotellille ravintoloineen. Puusta valmistuva rakennus on hakenut inspiraationsa suomalaisesta luonnosta, ja sen on suunnitellut palkittu suomalainen Anttinen Oiva Arkkitehdit. www.katajanokanlaituri.fi

Solo by Sokos Hotels on kokoelma yksilöllisiä ja uniikkeja elämyksiä tarjoavia hotelleja kaupunkien merkittävimmillä paikoilla. Klassikkoja tai sellaiseksi syntyneitä. Solo-hotelleja yhdistää vaikuttava design, hemmottelevat yksityiskohdat, makunautinnot sekä tinkimätön palvelu. Solo-hotelleja on Suomessa kahdeksan. www.sokoshotels.fi