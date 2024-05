Omakohtaisen perhetragediaromaanin kirjoittanut Kevin Chen Helsingissä 24.-27.5., pääesiintyminen Helsinki Litissä

Kevin Chen on taiwanilainen kirjailija. Hänen osittain omiin kokemuksiin perustuva romaaninsa Aavekaupunki kertoo vanhoillisen taiwanilaisperheen ainoasta pojasta, jolta odotetaan paljon, mutta jonka orastava homous saa vanhemmat pettymään.



Kevin Chen esiintyy Helsinki Lit -tapahtumassa lauantaina 25.5 klo 12.30. Keskustelemassa on mukana Helsingin kirjamessujen ohjelmajohtaja Ville Blåfield. Helsinki Litin liput ovat loppuunmyytyjä, mutta tapahtuma striimataan. Chen on myös Akateemisessa kirjakaupassa 24.5.