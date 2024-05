Rami Lindström Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän pääsihteeriksi

SDP:n Ville Skinnari tapasi israelilaisen veteraanisotilaiden kansalaisjärjestön: Sodan jatkuminen ei ole kenenkään etu 16.5.2024 11:29:28 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Ville Skinnari (sd) tapasi israelilaisen Breaking the Silence -järjestön edustajat Ori Givatin ja Joel Carmelin eduskunnassa. Tapaamiseen osallistuivat myös Kirkon ulkomaanapu sekä kansanedustajat Elisa Gebhard (sd) ja Jani Kokko (sd). Breaking the Silence on merkittävä ja tunnettu israelilainen veteraanisotilaista koostuva kansalaisjärjestö, joka on tehnyt 20 vuotta tärkeää työtä ihmisoikeuksien puolustajana. Järjestö pyrkii kasvattamaan tietoisuutta miehityksen arkipäivästä Itä-Jerusalemissa, Länsirannalla ja Gazassa.