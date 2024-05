Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston kokouksesta 16.5.2024

Kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston kokoukset syksy 2024 ja kevät 2025

Kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaosto pitää syksyn 2024 ja kevään 2025 kokoukset seuraavasti: torstai 3.10.2024, torstai 28.11.2024, torstai 27.2.2025 ja torstai 15.5.2025.

Espoon nuorisopalveluiden nuorten nuorisotilakyselyn tulokset vuodelta 2023

Kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaosto keskusteli ja merkitsi tiedoksi Espoon nuorisopalveluiden nuorten nuorisotilakyselyn tulokset vuodelta 2023.

KEKS-verkoston tuottama vuosittainen nuorten nuorisotilakysely toteutettiin sähköisesti nuorisotyön dokumentointijärjestelmä The Logbookissa syksyllä 2023. Kysely oli nuorten vastattavana 3 viikon ajan. Kohderyhmänä oli 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat nuorisotilojen kävijät. Vastaajia oli 538, joka oli 41,5 % edellisvuotta enemmän. Kyselyn rakenne sisältää nuorten taustatiedot, nuorten arvion nuorisotilatoiminnan turvallisuudesta, nuorten kohtaamisesta ja kohtelusta, yhteisöllisyydestä, nuorten osallisuudesta ja vaikuttamisesta sekä nuorten oppimisesta. Lisäksi nuoret arvioivat toiminnan tarjontaa ja saatavuutta.

Kyselyn tulokset olivat hyvällä tasolla kaikissa kyselyn teemoissa huolimatta siitä, että muiden teemojen, paitsi tarjonnan ja saatavuuden, tuloksissa on pientä vähenemää vuoteen 2022 verraten. Suurin vähenemä oli nuorten oppimisessa 10 %. Vastaajajoukon poikkeama tasaisesta sukupuolijakaumasta oli 20 % tavoitteen ollessa enintään 10 %. Pojat antoivat hieman paremman arvion kaikissa kyselyn teemoissa kuin tytöt. Merkittävä sukupuolten välinen ero tuloksissa oli osallisuuden ja vaikuttamisen teemassa, jossa tytöt olivat 10 % harvemmin osallistuneet nuorisotilan päätöksentekoon sekä toiminnan ideointiin, suunnitteluun ja toteuttamiseen. Jatkossa kiinnitämme tähän teemaan erityistä huomiota. Nuorisotilojen tulokset on käsitelty nuorisotilojen toiminnan suunnittelupäivissä ja niistä on nostettu vähintään yksi kehittämiskohde kevään 2024 toimintasuunnitelmiin.

Koulunuorisotyön projektin tilannekatsaus

Kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasianjaosto keskusteli ja merkitsi tiedoksi koulunuorisotyön projektin toiminnan esittelyn ja tilannekatsauksen.

Espoon kaupunki sai Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisilta 160 000 € vuosille 2023–2024 koulunuorisotyön kehittämiseen Espooseen. Ajallisesti kehittämistyö ja pilotointi on alkanut 1.8.2023 ja sen on tarkoitus kestää 31.12.2024 asti. Projektin tavoitteena on ollut kehittää koulunuorisotyön malli Espooseen ja sen toteutuksessa mukana ovat olleet nuorisopalveluiden lisäksi suomenkielinen perusopetus ja ruotsinkieliset sivistyspalvelut.

Kehittämistyötä on toteutettu pilottina Espoon keskuksen ja Pohjois-Espoon alueen kahdeksalla koululla. Tähän työhön on rekrytoitu neljä nuorisonohjaajaa nuorisopalveluihin ja ruotsinkielisistä sivistyspalveluista on yhden nuorisonohjaajan työtehtäviin osoitettu koulunuorisotyön projektissa mukana oleminen. Ruotsinkielisissä sivistyspalveluissa koettiin Lagstad skola sopivaksi pilottikouluksi yhteiseen hankkeeseemme. Ruotsinkieliset nuorisonohjaajat ovat tehneet jo pitkään hyvää yhteistyötä Lagstadin koulun kanssa.

ManiMiitti 2024 osallistavan budjetoinnin kyselyn tulokset

Kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasianjaosto keskusteli ja merkitsi tiedoksi ManiMiitti 2024 osallistavan budjetoinnin kyselyn tulokset.

ManiMiitti on Espoon nuorisopalveluiden osallistavan budjetoinnin prosessi, jonka kautta Espoon yläkouluikäiset nuoret pääsevät vaikuttamaan omaan asuinalueeseensa ja vapaa-ajan viettoon liittyviin asioihin. ManiMiitti käynnistyi maaliskuussa 7.–9.-luokkalaisille tehdyllä sähköisellä ideointikyselyllä, johon kerättiin vastauksia nuorisonohjaajien toimesta nuorisotiloilla, kouluilla ja sosiaalisessa mediassa 1.-24.3.24 välisenä aikana. Vastauksia tuli 1975 kappaletta. Äänestyksissä eniten ääniä saaneita ideoita tullaan toteuttamaan nuorisotiloilla ja niiden lähialueilla nuorisonohjaajien toimesta syksyn 2024 aikana. Rahaa ideoiden toteutuksiin on jokaisella suuralueella 10 000 €. Lisätietoa ManiMiitti-ideoiden toteutuksista syksyllä nuorisotiloilta ja nuorisopalveluiden some-kanavilta.

Eniten ääniä sai kaikilla suuralueilla seuraavat ideat:

- Pelikonsoleita, -välineitä ja pelejä nuorisotiloille

- Elokuvailtoja ja -tapahtumia nuorisotiloilla ja lähialueilla

- Ruokatapahtumia ja kokkailua nuorisotiloilla

- Yön yli kestävää toimintaa nuorisotiloilla

- Urheiluvälineitä nuorisotiloille

Nuorisopalveluiden toiminnan toteutumisen luvut ajalla 1.1.-30.4.2024

Kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaosto keskusteli ja merkitsi tiedoksi nuorisopalveluiden toiminnan toteutumisen palvelutuoteluvut ajalla 1.1.-30.4.2024.

Nuorisopalveluissa toiminnan toteutumista seurataan kuukausitasolla palvelutuotelukujen avulla Alueellisen nuorisotyön ja Ohjaamotalon osalta. Palvelutuotteiden suorite on nuorten kohtaamiskerrat. Kohtaamiskertoihin sisältyy sekä kasvokkain että verkossa tapahtuneet kohtaamiskerrat. Järjestöjen toimintaan osallistuneiden kohtaamiskerrat kerätään ja raportoidaan tällä hetkellä kerran vuodessa. Vuonna 2023 järjestöjen tukemisen kohtaamiskerrat olivat yhteensä 171340.

Nuorisopalveluiden kaikkien kohtaamiskertojen määrä on ajalla 1.1.-30.4.2024 yhteensä 58 384, mikä on 14,6 % enemmän vuoden takaiseen verrattuna. Tavoitteenamme on päästä vähintään vuoden takaiselle tasolle ja näin ollen tavoite on toteutunut ja jopa ylittynyt.