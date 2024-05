Näitä asioita kuluttajat nyt ihmettelevät liikennevakuutuslain muutoksessa

– Osa kuluttajista on selvästi yhä epätietoisia, vaatiiko lakimuutos itseltä toimenpiteitä vai ei. Nyt on alle kaksi viikkoa lain voimaantuloon, jonka jälkeen vakuuttamatonta kulkuneuvoa ei lain mukaan saa käyttää. Jotkut sähköisten kulkuneuvojen omistajista ovatkin jo aktivoituneet: toistaiseksi eniten liikennevakuutuksia Ifistä on myyty sähköskoottereille, kertoo vakuutuspäällikkö Johanna Johansson Ifistä.

– Olemme pyrkineet Ifissä ratkaisemaan kuluttajien haastetta yksinkertaisella testillä, jossa voi parilla kysymyksellä tarkistaa oman kulkuneuvon vakuutustarpeen. Tarvittaessa samalla voi suoraan ostaa verkkokaupasta tarvittavan vakuutuksen.

Tarvitseeko sähköpotkulauta vakuutuksen vai ei?

Useimmat kuluttajien käytössä olevat sähköpotkulaudat eivät tarvitse jatkossakaan liikennevakuutusta. Ratkaiseva luku on 25: jos sähköisen kulkuvälineen nopeus on yli 25 kilometriä tunnissa tai paino on yli 25 kiloa, sille on otettava liikennevakuutus.

– Liikennevakuutuslain muutos on julkisessa keskustelussa keskittynyt pitkälti sähköpotkulautoihin, koska vuokrakäyttöiset sähköpotkulaudat tulevat vakuutettaviksi. Tämä on selvästi hämännyt osaa kuluttajista. Suuri osa kuluttajien omistamista sähköpotkulaudoista ei kuitenkaan ylitä laissa määritettyjä nopeus- tai painorajoja, kertoo Johansson.

Mitä pitää käytännössä tehdä?

Oman sähköisen kulkuvälineen vakuutustarve tulee nyt pikaisesti selvittää: laitteen maksiminopeus ja paino selviävät yleensä sen mukana tulevista materiaaleista tai valmistajan verkkosivuilta.

– Sähköpotkulautoja useammin vakuuttamisvelvollisuuden painoraja ylittyy esimerkiksi nuorten suosiossa olevissa sähköskoottereissa ja senioriskoottereissa, Johansson avaa.

– Sen sijaan paljon kysymyksiä harrastajissa aiheuttaneeseen sähköpyörien vakuuttamiseen ei tule juurikaan muutoksia. Suurin osa kuluttajien käyttämistä sähköavusteisista polkupyöristä jää edelleenkin liikennevakuuttamisen ulkopuolelle, Johansson jatkaa.

Lasten käyttöön tarkoitetut liikkumisvälineet on myös vakuutettava, jos nopeus- tai painoraja ylittyy.

Käytän ainoastaan vuokraskuutteja, vaikuttaako muutos minuun mitenkään?

Vuokrasähköpotkulaudan käyttäjälle lakimuutos tarkoittaa, että potkulautaoperaattorin täytyy vakuuttaa kaikki sähköpotkulautansa. Kuluttajan ei tarvitse tehdä mitään, mutta uudistus tuo potkulaudan käyttäjälle turvaa vahingon sattuessa.

– Vuokrapotkulautojen liikennevakuutuksesta korvataan kuljettajan vammoista tavanomaista liikennevakuutusta suppeammin ainoastaan sairaanhoitokustannukset. Turvan ulkopuolelle on rajattu esimerkiksi korvaukset mahdollisesta työkyvyttömyydestä, kertoo Johansson.

Jos vuokrasähköpotkulaudalla aiheuttaa vahingon ulkopuoliselle, esimerkiksi jalankulkijalle, vahinko kuitenkin korvataan täysmääräisesti liikennevakuutuksesta.

Sähköinen kulkuväline on vain lapsen käytössä omalla pihalla – tarvitaanko liikennevakuutus silti?

Liikennevakuutus on lain mukaan oltava kaikilla käytössä olevilla kulkuneuvoilla, jotka ylittävät laissa määritetyt paino- tai nopeusrajat. Käytöksi lasketaan myös liikkuminen omalla pihalla, eli vakuutus tarvitaan, vaikka kulkuneuvolla ei ajettaisi yleisillä teillä.

Mitä oma tapaturmavakuutus ja kotivakuutus korvaavat jatkossa?

Lakimuutoksen myötä omien vapaaehtoisten vakuutusten rooli muuttuu: Jos laiminlyö lakisääteisen liikennevakuutuksen ottamisen, ei vahingon sattuessa ole oikeutettu korvauksiin omasta tapaturma- tai sairausvakuutuksesta. Sähköiset kulkuvälineet, jotka kuuluu liikennevakuuttaa, eivät myöskään sisälly kotivakuutukseen. Esimerkiksi varkauden varalle kulkuneuvolle voi hankkia turvaa Ifin osakaskovakuutuksella.

– Aiemmin korvausta on voinut hakea omasta henkilö- tai kotivakuutuksesta, jatkossa enää ei, mikäli kulkuväline kuuluu liikennevakuuttaa. Pahimmillaan vakuuttamisen laiminlyönyt jää ilman korvauksia vahingon sattuessa, painottaa Johansson.

– Sivulliset vahingonkärsijät eivät kuitenkaan joudu kärsimään siitä, jos kolarin aiheuttanut kulkuväline on vakuuttamaton. Vakuuttamattoman ajoneuvon sivulliselle vahingonkärsijälle aiheuttaman liikennevahingon korvaa Liikennevakuutuskeskus.

Ifistä vakuutuksen sähköiselle kulkuvälineelle saa verkkokaupasta tai soittamalla asiakaspalveluumme.