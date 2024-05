Ruskeasuon varikko on valmis ja luovutettu tilaajalle

Talvella 2021 alkanut Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikon kokonaisvastuu- eli KVR-urakka on saatu päätökseen. Pääurakoitsija Skanska luovutti varikon tilaajalle eli Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n tytäryhtiölle Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:lle torstaina 16.5.2024.

Varikko siirtyi käyttäjän eli Kaupunkiliikenteen hallinnointiin, ylläpitoon ja valvontaan 17.5.2024. Tällöin Kaupunkiliikenne vastaa jo muun muassa kiinteistön ja ratainfran isännöinnistä ja kunnossapidosta sekä kulun- ja kiinteistöjärjestelmien valvonnasta.

– Hallinnan luovutuksen jälkeen Kaupunkiliikenne jatkaa suunnitellun mukaisesti uuden raitiovaunuvarikon varustamista, henkilöstön kouluttamista ja perehdyttämistä sekä varikkotoimintojen ylösajoa testauksineen seuraavan noin puolen vuoden ajan. Varikon operointi sekä liikennöinti varikolta on tarkoitus aloittaa vuoden 2024 lopulla, kertoo Kaupunkiliikenne Oy:n omaisuudenhallintayksikön johtaja sekä Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n hallituksen puheenjohtaja Antti Nousiainen.

– Hankkeen monipuolisuus on tehnyt Ruskeasuon varikosta ainutlaatuisen työmaan. Kohteessa yhdistyy bussivarikon kannelle sijoittamisen mahdollistanut mittava paikallavalurunko sekä laajat perinteisemmällä rakennus- ja talotekniikalla toteutetut huolto- ja toimistotilat. Oman mausteensa on tuonut rakennuksen sisälle rakennettu raitiotieraiteisto teknisine järjestelmineen, mikä on vaatinut tiivistä yhteensovitusta suunnittelijoiden ja rakentajien kesken, kertoo projektijohtaja Petri Mälkiä Skanskasta.

Ympäristövastuullisuus näkyy sekä rakentamisessa että varikon toiminnassa

Ruskeasuon varikko on suunniteltu ja rakennettu ympäristövastuullisuus huomioiden. Uutta varikkoa lämmitetään uusiutuvalla maalämmöllä. Energiatehokkuutta parantaa myös energiankierrätys, jossa maalämpöjärjestelmän jäähdytysverkostojen hukkalämpö hyödynnetään rakennuksen lämmityksessä. Lisäksi rakentamisessa on käytetty vähähiilistä betonia, jolla on voitu vähentää rakentamisesta aiheutuvia päästöjä merkittävästi. Varikkohankkeelle on haettu BREEAM-ympäristöluokituksen toiseksi korkeinta Excellent-tasoa.

Ruskeasuon varikosta tulee nyt uudistettavan Koskelan varikon ohella Helsingin raitioliikenteen toinen päävarikko, ja se tulee palvelemaan Helsingin länsiosien raitiolinjojen tarpeita. Varikolla on säilytystilaa noin 80:lle 30–35-metriselle raitiovaunulle, vaunujen vuorokausihuoltopaikkoja ja korjauspaikkoja sekä sorviraide.

Raitioliikenteen lisäksi varikko palvelee HSL:n alueellista bussiliikennettä. Varikon katolla on pysäköinti- ja päivittäishuollon paikkoja linja-autoille. Ruskeasuon varikko on Suomen ensimmäinen yhdistetty raitiovaunu- ja bussivarikko.