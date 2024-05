Evidensia avasi eläintarvikkeiden verkkokaupan

Kuluttajien kasvava kiinnostus lemmikkien hyvinvointiin näkyy myös koirille ja kissoille suunnatuissa tuotteissa. Evidensia Kauppa tarjoaa lemmikin omistajille ruokia ja tarvikkeita, joita yhdistää laadukkuus, turvallisuus ja terveellisyys.

- Valikoimamme ruuissa on tarkka laatukontrolli ja ne ovat eläinlääkärien suosittelemia. Myös lelumme ovat kulutusta kestäviä ja lemmikkejä aktivoivia, kertoo Evidensian asiakaspalvelupäällikkö Laura Valkonen

Evidensian verkkokaupan yksi kärkituotteista on funktionaalinen, ternimaitoa sisältävä ruoka Purina Expert Care Nutrition. Ternimaidossa on aktiiviaineita, joiden on osoitettu ylläpitävän lemmikin suoliston tervettä bakteerikantaa ja tukevan elimistön puolustusjärjestelmän toimintaa.

Evidensian asiakkaista noin 70 prosenttia toivoo eläinlääkäriltään suosituksia lemmikkinsä ruokintaan. Tyypillisimpiä ovat allergioihin ja ravintolisiin liittyvät kysymykset. Evidensia Kaupan asiakasneuvoja ohjaa asiakkaan tarvittaessa eläinlääketieteen ammattilaiselle lemmikin ravitsemukseen liittyvissä asioissa.

Kestävä kehitys on tärkeää myös verkkokaupassa

Evidensia Kauppa kannustaa asiakkaitaan tekemään kanssaan hyväntekeväisyyttä hädänalaisten eläinten hyväksi. Jos verkkokaupan asiakas haluaa tehdä lahjoituksen eläinsuojeluun, Evidensia Kauppa lahjoittaa vastaavan summan. Lahjoitukset tehdään verkkokaupan kassalla ja ne ohjataan Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry:n kautta sinne, missä avun tarve on suurin.

Evidensia Kaupassa on huomioitu myös ympäristöasiat. Tuotteiden pakkausmateriaali on mahdollisimman ympäristöystävällinen ja pakkaamisessa pyritään käyttämään kierrätettyjä laatikoita ja -täytteitä. Laatikot on suljettu perinteisen teipin sijaan paperisella teipillä.

Lisätietoja: Eläinlääketieteellinen johtaja, eläinlääkäri Sanna Silvonmäki, 040 538 6876

sanna.silvonmaki@evidensia.fi

Evidensia-verkoston 47 eläinlääkäriasemaa- ja sairaalaa tarjoavat lemmikille kattavan hoidon vuorokauden ympäri Suomen. Evidensia-verkostoon kuuluvat Evidensia ja Omaeläinklinikka ovat osa IVC Evidensiaa, Euroopan suurinta eläinlääkäripalvelujen tarjoajaa, johon kuuluu yli 2 500 eläinlääkäriasemaa ja -sairaalaa 21 maassa.