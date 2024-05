KHO:n ennakkopäätös, joka koskee koirasusia

KHO keskeytti Ahvenanmaan maakunnan hallituksen päätöksen täytäntöönpanon sallia merikotkan metsästys Lågskärin alueella 15.5.2024 14:21:07 EEST | Tiedote

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan välipäätöksellä keskeyttänyt maakunnan hallituksen 2.5.2024 antaman poikkeusluvan täytäntöönpanon. Maakunnan hallituksen metsästys- ja riistanhoitoyksikölle myönnetty poikkeuslupa sallii enintään kuuden merikotkan metsästyksen Lågskärin alueella 14.5.–9.6.2024 välisenä aikana. Poikkeusluvan tarkoitus on suojella alueen haahkapoikueita. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on vireillä ympäristöjärjestöjen valitus maakunnan hallituksen päätöksestä. Asiassa annetaan lopullinen päätös osapuolten kuulemisen jälkeen.