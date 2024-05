Vaaliopas medialle: Näin seuraat EU-vaaleja 9.6.

Aikataulusta:

23.5.: Komission puheenjohtajuutta tavoittelevien kärkiehdokkaiden tentti Brysselissä

29.5.-4.6.: Ennakkoäänestys Suomessa (ulkomailla 29.5.–1.6.2024)

6.-9.6.: EU-vaalit kaikissa EU-maissa;

9.6.: Varsinainen vaalipäivä Suomessa

10.6. alkaen: Euroopan poliittisten ryhmien muodostaminen. Poliittisessa ryhmässä on oltava vähintään 23 parlamentin jäsentä, jotka on valittu vähintään neljäsosasta jäsenmaita (eli vähintään seitsemästä jäsenmaasta).

15.7.: Poliittisten ryhmien on ilmoitettava puhemiehelle nimensä, poliittinen julistuksensa ja kokoonpanonsa 15.7. mennessä, jotta ne voidaan tunnustaa virallisesti 16.7. parlamentin järjestäytymisistunnossa.

16.7.: Uusi vaalikausi alkaa

16.–19.7.: Ensimmäinen täysistunto Strasbourgissa: puhemiehen, varapuhemiesten ja kvestoreiden valinta.

22.-25.7.: Valiokuntien järjestäytyminen

16.–19.9.: Komission puheenjohtajan valinta (TBC)

Loka-marraskuu: Komissaariehdokkaiden kuulemiset

Loppuvuodesta: Komission vahvistaminen

EU-vaalien lehdistöpaketti:

Lehdistöpakettiin on koottu tietoa EU-vaaleista toimittajille. Lehdistöpaketissa on tietoa mm. Euroopan parlamentin kokoonpanosta ja toimivallasta, sekä asioista, joista parlamentti on päättänyt tällä vaalikaudella. Paketista löytyy myös taustamateriaalia, grafiikoita, mielipidetutkimustietoja sekä hyödyllisiä yhteystietoja.

Kärkiehdokkaiden tentti 23.5. klo 16 (Suomen aikaa) Brysselissä:

Komission puheenjohtajaksi pyrkivien kärkiehdokkaiden Eurovision-vaalitentti pidetään 23.5. klo 15.00–16.45 Euroopan parlamentin istuntosalissa Brysselissä. Suoraa lähetystä kärkiehdokkaiden vaalitenttiä voi seurata suorana esimerkiksi EbS:n ja parlamentin multimediakeskuksen kautta.

EU-vaalien vaalisivusto:

Vaalisivustolle on koottu tietoa mm. vaaleista, syistä äänestää ja äänestämisestä eri maissa. Sivustolta löytyy myös parlamentin vaalivideo "Käytä ääntäsi” (4 minuuttia). Videolla eri EU-maiden seniorit kertovat tarinoitaan nuoremmalle sukupolvelle. Siinä korostetaan, että demokratiaa ei pitäisi koskaan pitää itsestäänselvyytenä.

Vaali-ilta: Vaalitulosten julkaiseminen

Sunnuntaina 9.6. Euroopan parlamentin tulossivuille kootaan kaikista EU-maista saatavia tietoja ja alustavia tuloksia sitä mukaa kuin niitä julkaistaan eri EU-maissa. Vaali-illan aikana julkaistu data sisältää erilaisia datatyyppejä sen mukaan, mitä kussakin jäsenmaassa on tarjolla. Tämä sisältää ovensuukyselyjä ja alustavia tuloksia sekä myöhemmin lopullisia ja vahvistettuja tuloksia. Tulokset ovat saatavilla raakadatana (json, xml, csv), kuvina (png ja jpg), minkä lisäksi sivuilla voi luoda tuloksista widgetejä omille sivuille. Tulossivuilla on tällä hetkellä jo tietoa aiempien EU-vaalien tuloksista.

Vaali-ilta: uutisoiminen Brysselistä

Euroopan parlamentin istuntosali muunnetaan toimittajien työtilaksi, lisäksi toimittajien käytössä on parlamentin audiovisuaaliset palvelut. Paikka istuntosalista on pyydettävä tällä lomakkeella 24.5. mennessä. Jos haluat varata muita audiovisuaalisia palveluja ja tiloja, lähetä sähköposti osoitteeseen: bookingsee2024@europarl.europa.eu 24.5. mennessä.

Mitä tapahtuu EU-vaalien jälkeen?

Jäsenmaiden kansalliset viranomaiset ilmoittavat Euroopan parlamentille vaalien jälkeisinä päivinä Euroopan parlamenttiin valittujen jäsenten nimet. Neuvottelut poliittisten ryhmien perustamisesta aloitetaan vaalien jälkeen. Uusi vaalikausi alkaa virallisesti tiistaina 16. heinäkuuta 2024. Tällöin vastavalitut parlamentin jäsenet kokoontuvat järjestäytymisistuntoon Strasbourgissa. Ensimmäisessä täysistunnossa mepit valitsevat puhemiehen, 14 varapuhemiestä ja viisi kvestoria. Näillä näkymin parlamentti pääsee äänestämään komission puheenjohtajasta syyskuussa.

Kuvia ja videoita EU-vaaleista

Multimediakeskuksen sivuilla julkaistaan toimitusten käyttöön kuvia ja videoita. Sivuilla on jo materiaalia esim. Eurooppa-päivän vietosta ja tunnettujen rakennusten valaisusta EU-värein. Toukokuussa julkaistaan sarja infovideoita, joissa käsitellään päättyvän vaalikauden kulkua, parlamentin toimivaltaa yleisesti kuvaavia videoita ja kuvituskuvaa. Osioon lisätään myös materiaalia 27 jäsenmaasta, kun äänestyspaikat aukeavat. Myös parlamentin audiovisuaaliset palvelut ovat toimittajien käytössä.

EU-päätösten vaikutus arkipäivään:

”Näin EU toimii hyväkseni” -sivustolle on koottu esimerkkejä siitä, miten EU-tasolla tehdyt erilaiset päätökset näkyvät konkreettisesti arjessa. Aiheita voi selata joko alueittain tai teemoittain.

Euroopan parlamentti: Facts and figures

Miltä Euroopan parlamentti näyttää yhdeksännen vaalikauden lopussa (2019–2024)? Tiesitkö, että päättyvällä vaalikaudella 60 % mepeistä oli uusia parlamentissa? Miten äänestysaktiivisuus on kehittynyt sitten vuoden 1979, jolloin Euroopan parlamentin jäsenet valittiin ensimmäistä kertaa suorilla vaaleilla? ”Facts and figures” -katsauksessa, esitetään keskeisiä faktatietoja parlamentista ja historiallisia trendejä.

Lisätietoa

Lisätietoa vaaleista ja vaaleihin liittyvistä järjestelyistä antavat Euroopan parlamentin lehdistötiedottajat Roosa Purhonen (roosa.purhonen@europarl.europa.eu; 040 351 0264) ja Niina Saloranta (niina.saloranta@europarl.europa.eu; 040 720 5025) .