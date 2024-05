Pohteen vuoden 2025 talousarviota valmistellaan tiukoin reunaehdoin

Oulun alueella hinkuyskää liittyen matkailuun 16.5.2024 08:26:09 EEST | Tiedote

Tänä vuonna Euroopassa on todettu hinkuyskätapauksia tavallista enemmän. Suomessa hinkuyskää on todettu aiemmin ainakin Helsingin seudulla ja Varsinais-Suomessa. Viime päivien aikana Oulun alueella on todettu hinkuyskää.