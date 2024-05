Uutta! Apollomatkat vie ensi talvena Gambiaan

Apollomatkojen valikoima kasvaa yhtä matkaa suomalaisten seikkailunhalun kanssa. Matkanjärjestäjän talven valikoima laajenee jo toisella Afrikan kohteella - talven toinen uutuus on Gambia!

- Pandemian jälkeen uusien matkakohteiden kysyntä on kasvanut etenkin talvikuukausina. Suomalaiset rakastavat toki Kanarian saaria edelleen, mutta yhä useampi haluaa löytää uusia kohteita, tutustua uusiin kulttuureihin, kokeilla uusia makuja ja laajentaa näköalojaan - Gambia tarjoaa kaikkea tätä, sanoo Apollomatkojen PR vastaava Satu Kontulainen.

Gambia saattaa olla Afrikan pienin maa, mutta tarjoaa silti loman täydeltä nähtävää ja koettavaa. Kilometrien pituiset hiekkarannat ovat yksi kohteen vetonauloista, mutta täällä voit myös meloa kuunvalossa, tutustua kansallis- ja kulttuuripuistoihin, oppia paikallisia ruoanlaittotaitoja, tehdä löytöjä värikkäillä markkinoilla tai lähteä laivamatkalle pitkin kuuluisaa Gambia-jokea.

- Gambiassa rytmi on rauhallinen, mutta mahdollisuuksia ja tekemistä riittää. Täällä voit rentoutua hyvissä hotelleissa tai täyttää lomasi luontoelämyksillä, retkillä ja mauilla, joita et heti unohda. Gambia sopii monenlaisille matkailijoille - lapsiperheistä ja kaveriporukoista aikuisiin ja aktiivisiin matkailijoihin, Kontulainen kertoo.

Loma alkaa jo lennolta!

Apollon uutuuskohde tulee myyntiin kaikissa pohjoismaissa, ja lentoratkaisukin on pohjoismainen. Norjasta, Ruotsista ja Suomesta Gambian Banjuliin lennetään Kööpenhaminan kautta. Kööpenhaminasta SAS:in lento vie suoraan Banjuliin A321neo LR:llä. Samaa konetyyppiä SAS käyttää esimerkiksi New Yorkin kaukolennoilla.

Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että Kööpenhamina-Banjul välille Apollon matkustajilla on valittavanaan kolme matkustusluokkaa: SAS Charter Standard, SAS Charter Plus ja SAS Charter Business.

– Ei ole epäilystäkään siitä, että tästä tulee yksi maailman parhaista tilauslennoista. Tässä puhutaan alusta loppuun ainutlaatuisesta ja ensiluokkaisesta lentokokemuksesta, Kontulainen sanoo.

Apollomatkojen ensimmäinen lähtö Gambiaan on 5.11.2024 ja lentoja on 1.4.2025 saakka. Suomalaiset voivat siis viettää syys-, joulu- tai talvilomaan upealla Afrikan rannikolla. Valittavana on 10 hotellia eri alueilla, mukaan lukien Kololi, Kotu ja Bakau (Cape Point).

Apollomatkat myy Gambiaan sekä lennot ja hotellit sisältäviä pakettimatkoja että pelkkiä lentoja.

Käytännön tietoa lennosta

Apollomatkojen Helsingistä lähtevät asiakkaat matkaavat Gambiaan Kööpenhaminan kautta. Lennolle Kööpenhaminasta Banjuliin matkustajat voivat valita kolmesta eri lentoluokasta: SAS Charter Standard, SAS Charter Plus ja SAS Charter Business. Kaikkiin lentoluokkiin sisältyy kaksi ateriaa ja henkilökohtaiset HD-näytöt viihdejärjestelmällä. Myös käsimatkatavarat sisältyvät hintaan.

SAS Charter Business- tai SAS Charter Plus -luokat sisältävät lisäksi: