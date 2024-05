Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 21.5.2024

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 14.5.2024 10.5.2024 08:43:33 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 14. toukokuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa talousarvion vuoden 2024 ensimmäinen toteutumisennuste ja lausunto vuoden 2023 arviointikertomuksesta. Tilahankkeista esityslistalla on päätös Maunulassa osoitteessa Maunulanmäki 5 sijaitsevien suomen- ja ruotsinkielisten ala-aste- ja esiopetustilojen perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Kruununhakaan osoitteeseen Maurinkatu 1 toteutettavien päiväkotitilojen hankesuunnitelmasta lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Käpylässä osoitteessa Louhentie 3 sijaitsevan Yhtenäiskoulun perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Taka-Töölössä osoitteessa Stenbäcki