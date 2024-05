Lääkäriliiton valtuuskunnan julkilausuma 17.5.2024: Hallituksen toimet vaarantavat julkisen terveydenhuollon

Julkisen terveydenhuollon ongelmia ei pidä pahentaa vaan ne tulee ratkaista

Nämä toimenpiteet pidentävät julkisen terveydenhuollon jo ennestään pitkiä jonoja, tekevät julkiset palvelut niiden käyttäjille kalliimmiksi ja aiheuttavat henkilöstön siirtymistä pois jo nyt henkilöstöpulasta kärsivästä julkisesta terveydenhuollosta. Lääkäriliitto pitää näitä toimenpiteitä vastuuttomina. Samanaikainen julkisen puolen rahoituksen vähentäminen ja tulonsiirto hyväosaisempien hoitoon on signaali siitä, että julkisen terveydenhuollon ongelmia ei haluta ratkaista.

Oikeus riittäviin terveyspalveluihin ei ole neuvottelukysymys

Perustuslain mukaan jokaisella suomalaisella on oikeus riittäviin terveyspalveluihin. Perustuslain mukaiset oikeudet eivät ole neuvottelukysymys, kansalaisen tulee voida luottaa terveydenhuoltoon niin hyvinä kuin huonoina aikoina. Valtioneuvoston luottamusta mittaavan Kansalaispulssi-kyselyn mukaan vuonna vielä vuonna 2020 suomalaisista yli 90 prosenttia luotti terveydenhuoltoon täydellisesti tai melko paljon, kun taas viimeisimmässä tutkimuksessa luottamus on laskenut 58 prosenttiin, joka on Kansalaispulssi-kyselyn alhaisin lukema. Lääkäriliitto on huolissaan siitä, että lisäleikkaukset heikentävät niin kansalaisten kuin henkilöstön luottamusta siihen, että järjestelmä pystyy huolehtimaan perusoikeuksien toteutumisesta.

Uusi Kela-korvausmalli tulee toteuttaa omalääkärimallina

Perusterveydenhuolto on terveydenhuollon kivijalka. Suomalaisen perusterveydenhuollon hoidon jatkuvuus ja saatavuus ovat kuitenkin olleet kelvottomalla tasolla. Eurooppalaisissa hyvinvointivaltioissa perusterveydenhuolto on pääsääntöisesti hoidettu omalääkärimallilla eikä ole mitään syytä olettaa, etteikö se toimisi Suomessa. Lääkäriliitto vetoaa hallitukseen, että julkisen terveydenhuollon leikkaukset perutaan ja uusi Kela-korvausmalli toteutetaan omalääkärimallina.