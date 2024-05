SDP:n Perholehto: Jo riittää ilmasto- ja luontopolitiikan jarruttaminen!

– Suomesta on tullut kokoomuslaisen pääministerin kaudella varsinainen ilmasto- ja luontotoimien jarrumies sekä kotimaassa että Euroopassa. Vihreä siirtymä sisältää valtavia mahdollisuuksia, mutta sen hyödyntäminen vaatii tahtoa, jota tällä hallituksella ei ole. Siksi sanomme nyt – jo riittää ilmastotoimista lintsaaminen ja vihreän kasvun sabotoiminen, paaluttaa Perholehto.

SDP on pettynyt erityisesti kokoomuksen ilmastopoliittiseen takinkääntöön.

– Ennen vaaleja Orpo esiintyi edistyksellisenä sinivihreänä, mutta nyt kokoomus on kuitenkin vetäytynyt tiukasti omaan ydinpoteroonsa, eli työntekijän aseman heikentämiseen. Suuria puheita esimerkiksi tehtaanpiippujen tulppaamisesta on kuultu paljon, mutta uskottava suunnitelma puuttuu ja rahaa on varattu hälyttävän vähän. Hallitus on ollut vallassa lähes vuoden, mutta se ei ole kyennyt tuomaan mitään – ei konkreettisia eikä lainsäädännöllisiä toimia – leikkaustensa tilalle, vaan jopa lisää päätöksillään päästöjä, Perholehto hämmästelee.

Suomi on sitoutunut kansainvälisiin tavoitteisiin, kuten luontokadon pysäyttämiseen vuoteen 2030 mennessä, sekä asettanut itselleen ilmastolaissa tavoitteen hiilineutraaliudesta vuonna 2035. Orpon hallituksen pitäisi pyrkiä kirittämään näitä tavoitteita, mutta se toimii jopa päinvastoin.

– Hallitus vaikuttaa olevan EU:ssa aktiivinen vain myyräntyössä. Samaan aikaan kun 70 % suomalaisista kertoo kannattavansa EU:n ennallistamisasetusta, hallitus valitsee kaataa sen, ja ympäristöministeri kuvailee ennallistamistoimia ”radikaaleiksi". Tämä on käsittämätöntä, toteaa Perholehto.

Elinkeinoelämä on jo varautunut vihreään siirtymään ja odottaa Suomen toteuttavan sen mukaista politiikkaa etujoukoissa. Yritykset ovat investoineet valtavia summia uusiin työllistäviin ja innovatiivisiin vihreisiin ratkaisuihin luottaen siihen, että EU ja Suomi kulkevat kohti päästöttömyyttä. Investointiympäristön ennakoitavuuden vesittäminen on merkittävä este suomalaisen teollisuuden kustannustehokkaalle kestävyyssiirtymälle, sillä elinkeinoelämä odottaa poliittisen päätöksenteon takaavan vakaan toimintaympäristön.

– Ymmärrän, että hallitus ei halua kuulla oppositiota, mutta kuuntelisi edes suomalaisia eturivin yrityksiä ja elinkeinoelämää. Ennakoitava ja vaikuttava ilmasto- ja ympäristöpolitiikka mahdollistaa sen, että uusista investoinneista tulee kannattavia. Varmin tapa estää vihreät investoinnit, ihmisten työllistyminen sekä kasvuhakuisten yritysten pärjääminen maailmanmarkkinoilla on peruuttaa ilmasto- ja luontotoimista. Suomi uhkaa jäädä vihreiden investointien junasta, jatkaa Perholehto.

– Edellisen hallituksen aikana rakennettiin Suomen roolia ilmastopolitiikan edelläkävijänä. EU:ssa määritellään ilmastopolitiikan ja sitä kautta tulevaisuuden suunta. Meidän on valittava, irrottelemmeko näissä maailmanlopun bileissä pilkkuun asti vai kannammeko vastuumme tulevien sukupolvien, omasta ja Suomen hyvinvoinnista, päättää Perholehto.

Vihreät, SDP ja Vasemmistoliitto jättivät tänään yhteisen välikysymyksen (liitteenä) hallituksen riittämättömästä luonto- ja ilmastopolitiikasta.