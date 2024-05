Hanken & SSE Executive Education jatkaa menestystään – Financial Times listasi Pohjois-Euroopan parhaaksi johtajakouluttajaksi osana SSE:ta

Financial Times julkaisee vuosittain liikkeenjohdon koulutuksia vertailevan kansainvälisen rankinglistan. Räätälöityjen ohjelmien listan kärjessä ovat Insead, Iese Business School ja IMD (International Institute for Management Development). Pohjoismaisia johtajakoulutuksia rankinglistalla on kuusi ja yhteensä arvioituja koulutusohjelmia on 90. Tukholmalainen SSE Executive Education, johon Hanken & SSE Executive Education kuuluu, sijoittui Pohjois-Euroopan ensimmäiseksi. Hanken & SSE Executive Education pitää siis pintansa yhtenä maailman parhaista johtajakouluttajista.

Financial Timesin rankinglista vertailee liikkeenjohdon koulutuksien ja muiden instituutioiden tarjoamien johtajuusohjelmien laatua ympäri maailmaa. Listalla menestyminen perustuu laadun lisäksi sisällön ajankohtaisuuteen sekä osallistujien monimuotoisuuteen.

“Ohjelmiemme korkea laatu ja vaikuttavat ratkaisut syntyvät yhdistämällä asiakkaan tarpeisiin akateemista ja käytännön osaamista. Se on osa DNA:tamme. Tavoiteenamme on tukea yritysten johtamista ja samalla vahvistaa niiden kasvua ja strategista uudistumista. Olen erittäin ylpeä, että Hanken & SSE sijoittui osana SSE:ta Pohjois-Euroopan kärkeen. Se kertoo Helsingin ja Suomen huippuosaamisesta, jota myös asiakkaamme arvostavat”, iloitsee Hanken & SSE Executive Educationin toimitusjohtaja Marc Hinnenberg.

Valmiutta tulevaisuuteen ja ketteryyttä globaaliin tiimityöhön

Hanken & SSE Executive Education tarjoaa johtamis- ja talousohjelmia, jotka on suunnattu johtajille ja ylimmälle johdolle sekä tukea yritysten muutosneuvotteluihin. Yhtiö tunnetaan innovatiivisista ja asiakaslähtöisistä räätälöidyistä ohjelmistaan. Sijoitus Financial Timesin rankinglistalla on osoitus organisaation kyvystä ylittää kansainväliset standardit ja olla edelläkävijä jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Sijoitus kertoo myös siitä, että Suomessa on tarjolla korkealaatuista maailmanluokan johtamisvalmennusta. Yksi esimerkki tuloksellisesta ja strategisesta valmennusohjelmasta on kansainväliselle ABB Drivesille toteutettu kokonaisuus.

ABB Drives Professional on kansainvälinen ammatillisen kasvun valmennusohjelma, jonka tavoitteena on vahvistaa strategista ajattelua sekä kehittää asiantuntijaurapolkuja. Ohjelman juuret ovat Suomessa, missä se pilotoitiin yhteistyössä Hanken & SSE Executive Educationin kanssa vuonna 2018. Nykyään ohjelmaan osallistuu korkeasti koulutettuja tuoteinsinöörejä sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan asiantuntijoita ympäri maailmaa.

Ohjelman osallistujat saavat pohtia ja selkeyttää omaa rooliaan strategian toteuttamisessa. Se auttaa ymmärtämään, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan, jotta strategiaa voidaan toteuttaa. Ohjelma on keskeinen työkalu strategian viestimiseksi. Ohjelman vaikutukset ovat selvästi näkyvissä: esimerkiksi strategiset prioriteetit ovat selkiytyneet ja työskentely kansainvälisissä tiimeissä on sujuvoitunut.

“Ohjelmaa on toteutettu Intiassa ja Kiinassa ja se on parhaillaan käynnissä Yhdysvalloissa ja Suomessa. Olennaista on, että paikalliset toimijat voivat räätälöidä ohjelmaa omien liiketoimintatarpeidensa ja kulttuurinsa mukaan", kertoo Head of HR ABB Drive Products Anu Saarelainen.

FT Custom and Open Executive Education Ranking 2024