Traktorit ovat varma kevään merkki – näin huomioit hitaat maatalouskoneet liikenteessä

Kevät on aktiivista ja kiireistä aikaa maataloudessa. Suomalaisella maaseudulla uuden kasvukauden varma merkki on maatalouskoneiden ilmestyminen maisemaan. Kotimaisen ruuan ja tuottoisan kasvukauden mahdollistamiseksi ovat maantiellä tapahtuvat työkoneiden siirtymät paikoin välttämättömiä. Työkoneiden kuljettajat eivät turhaan lähde liikenteen sekaan.

Varsinkin keväällä, maatalouskoneiden koko saattaa yllättää autoilijan.

”Erityisesti keväällä traktoreissa on leveitä renkaita. Suomen kesä on lyhyt ja kasvukauden hyödyntämiseksi pelloille on tärkeää päästä oikeaan aikaan maan sulamisen jälkeen ja märkään maahan tarvitaan leveyttä”, Orimattilassa asuva maanviljelijä ja MTK:n johtokunnan jäsen Aleksis Kyrö kertoo.

Liikenteessä Kyrö painottaa kaikkien tienkäyttäjien keskinäistä huomiointia.

”Maanviljelijöille traktoreilla liikkuminen on työtä, eikä huviajelua. Esimerkiksi traktorissa kuolleita kulmia voi olla paikoissa, jotka ovat autoilijasta yllättäviä. Vauhdin hidastamisella ja ennakoinnilla pärjää pitkälle.”

”Sama pätee myös maatalouskoneiden käyttäjiin. Jos koneen perään on kertynyt pitkä jono liikennettä, on hyvä välillä päästää tilanteen salliessa liikennettä jatkamaan matkaa. Tilannetajua kannattaa käyttää siis puolin ja toisin”, Kyrö kertoo.

Liikenneturvan ohjeet traktorin ohittamiseen liikenteessä: