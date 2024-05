Savonlinnan Oopperajuhlille S-Etuhintaisia lippuja

S-Etuhintaiset liput ovat ostettavissa 20.5.–16.6. Lippu.fi:n toimipisteissä ja Oopperajuhlien Lipputoimistossa S-Etukorttia näyttämällä.

Lippujen hinnat S-Etunäytöksiin

Prahan kansallisoopperan Myyty Morsian to 1.8. S-Etukortilla 56/84/116/156/180 (norm. 65/100/140/190/220)

Kaija Saariahon Adriana Mater pe 2.8. S-Etukortilla 56/84/116/156/180 (norm. 65/100/140/190/220)

Waltteri Torikan juhlakonsertti la 3.8. S-Etukortilla 47/57/67/77 (norm. 54/64/74/84)



− S‑Etuhintaisia lippuja on tarjolla myös moniin muihin kesän musiikkitapahtumiin ympäri Osuuskauppa Suur-Savon toimialuetta. Kesäteattereissa Mikkelin Naisvuorella, Koirakivessä, Mäntyharjulla ja Ristiinassa on S-Etunäytökset, joihin niin ikään on edullisempi pääsylippu S‑Etukortilla, kertoo asiakkuuspäällikkö Leena Vironen. − Kaikki kesäajan S-Etuhintaiset tapahtumat löytyvät osoitteesta suursavo.fi/kesaedut.

Osuuskauppa Suur-Savo tekee laajasti yhteistyötä toimialueen eri toimijoiden kanssa. Kulttuuri- ja tapahtumayhteistyön lisäksi osuuskauppa tukee erityisesti lasten ja nuorten liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia mm. seurayhteistyön kautta. Osuuskauppa tukee vuositasolla eri kohteita noin 300 000 eurolla.