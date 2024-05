Tick, Tick… Boom! -musikaalin ohjaaja Jermo Grundström: “On tärkeää luoda musikaali yhdessä Taideyliopiston opiskelijoiden kanssa”

“Musikaali on haastava, koska haluamme luoda siitä oman versiomme. Kaikkien tulee olla läsnä lavalla koko ajan ja oleellista on nimenomaan ryhmässä tekemisen meininki. Näyttelijät eivät ole robotteja, vaan heillä on oltava tilaa taiteilijuudelle ja omalle luomisvoimalle. On tärkeää, että luomme musikaalin yhdessä opiskelijoiden kanssa”, sanoo musikaalin ohjaaja Jermo Grundström.

Jyri Nummisen mukaan Larson on kirjoittanut musikaaleja, joista lähtee polku nykymusikaaleihin. Siksi Tick, Tick... Boom! on eräänlainen nykymusikaalien esi-isä.

“Rock-konsertin yhdistäminen musikaalikontekstiin oli teoksen syntyaikana 90-luvun alussa täysin uusi ja erilainen tapa esittää ja luoda musikaaleja. Ehkä tämä on erityisesti musiikki- ja teatterialan katsojille hyvä muistutus, millä tavalla musikaali taiteenlajina menee eteenpäin esimerkiksi musiikin tai tanssin suhteen. Se on hidas prosessi: musikaali on aina populaarimusiikia parikymmentä vuotta jäljessä”, Numminen sanoo.



Musikaalin päähenkilö kärsii ahdistuksesta ja epäonnistumisen pelosta



Musikaalissa nuori lupaava musikaalisäveltäjä Jon sekä hänen ystävänsä kipuilevat kukin omien elämänkriisiensä kanssa. Tarinaa rytmittää Larsonin 90-lukua henkivä rockmusiikki.

Grunströmin mukaan musikaalin tarina kertoo epäonnistumisen pelosta ja ahdistuksesta -teemoista, jotka ovat ajankohtaisia nykyaikaankin tuotuina.

“Jonilla on vastaavaa ahdistusta ja ongelmia kuin meilläkin on. Oikeastaan musikaali kertoo epäonnistumisen pelosta, ja kaikki musikaalin pääroolit pelkäävät epäonnistumista omalla tavallaan. Paitsi Jonin agentti Rosa”, Grunström kertoo.

“Varsinkin taiteilijoilla kokemus epäonnistumisen pelosta on erityisen vahva. Sen takia aiheesta on hyvä kertoa nimenomaan taitelijoiden kautta, koska pelko – oma mitättömyys – on niin ilmeistä, näkyvää ja konkreettista”, Jyri Numminen kiteyttää.

Rent-ohjaajan teos oli alunperin monologimusikaali





Larson esitti musikaalia alun perin monologimusikaalina, joka sai ensiesityksensä vuonna 1991. Musikaali sovitettiin uudelleen nykyiseen muotoonsa Larsonin kuoltua vuonna 1996 ja se sai ensi-iltansa Off-Broadwaylla vuonna 2001. Jonathan Larson tuli alunperin tunnetuksi rock-musikaalistaan Rent.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa esitettävän musikaalin esiintyjinä toimivat taideyliopistolaiset Liisa Kivinen, Santeri Helinheimo, Sara Pirhonen, Linnea Tähtinen, Eino Niemelä, Tapio Viinikangas, Aino Kovanen, Tuuli Mäkiranta, Jane Kääriäinen ja Lotta Pylkäs.

Taiteelliseen työryhmään kuuluvat mm. Jermo Grundström (ohjaus), Jyri Numminen (koreografia ja suomennos), Maritta Manner (musiikin johto), Reeta Tuoresmäki (lavastuskonsepti) ja Pia Lasonen (puvustuskonsepti).

Musikaalin ensi-ilta esitetään Musiikkitalossa maanantaina 27.5. klo 19.



Lue esityksestä lisää: https://www.uniarts.fi/tapahtumat/tick-tick-boom/

Liput 18–28 € Ticketmasterista: https://www.ticketmaster.fi/artist/tick-tick-boom-musikaali-lippuja/1256113

Lisätiedot:

Mirka Rättyä, mirka.rattya@uniarts.fi