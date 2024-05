SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Kokoomusvetoinen hallitus horjuttaa oikeusvaltiota – missä on pääministeri?

- Orpon hallituksen valtaan astumisesta ei ole kulunut vuottakaan, mutta Suomea tuskin enää tunnistaa. Lakiesitysten riittäviä lausuntoaikoja rikotaan järjestelmällisesti, virkamiehiltä vaaditaan asennemuutosta ja ministerit voivat antaa eduskunnalle väärää tietoa ilman mitään seurauksia. Hyökkäykset vapaata mediaa ja ammattiyhdistysliikettä kohtaan ovat arkipäivää. Ministerit suhtautuvat oppositioon ylimielisesti ja varapääministeri huutaa mielenosoittajille, että menkää töihin, eikä se hetkauta hallituskumppaneita lainkaan. Vielä vähän yli vuosi sitten tällaista olisi ollut mahdotonta kuvitella.

- Pääministeri Orpo pyrkii viimeiseen asti välttymään kommentoimasta johtamansa hallituksen toimintaa. Pääministerin vastaus jokaiseen kiusalliseen kysymykseen hallituskumppanien toiminnasta on, että hän on vasta kuullut asiasta tai ei ole ehtinyt perehtyä siihen. Jos näin todella on, on pakko kysyä, kuka Suomen hallitusta oikein johtaa?

Demokratian, oikeusvaltion ja kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen on ollut Suomelle aina kunnia-asia, mutta Orpon hallituksen toiminta vaikuttaa tähtäävän näiden perusperiaatteiden murentamiseen, Razmyar arvostelee.

- Ei ole kenellekään yllätys, että perussuomalaiset hallituksessa ei ole kiinnostunut demokratian ja oikeusvaltion kunnioituksesta. Sen sijaan on ollut pysäyttävää ja surullista havaita, miten paljon kokoomus on lähentynyt arvoiltaan perussuomalaisia. Entinen sivistyspuolue ajaa nyt epäinhimillistä ja ihmisoikeuksia polkevaa kansainvälisen suojelun Ruanda-mallia ja kiemurtelee Gaza-kannoissaan. Euroopan parlamentissa kokoomus on valmis tekemään yhteistyötä laitaoikeiston kanssa, mikä tarkoittaa saman kehityksen laajentumista koko Euroopan tasolle.

Viime kädessä vastuu Suomen politiikan ja Suomi-kuvan suunnanmuutoksesta kuuluukin juuri kokoomukselle, joka antaa siunauksensa demokratian ja oikeusvaltion perusperiaatteiden horjuttamiselle hallituksessa, Razmyar painottaa.

- Hallitus pyrkii antamaan ensi viikolla eduskunnalle esityksensä käännytyslaista, johon oikeuskansleri edellyttää edelleen useita muutoksia. Toivon, että kokoomus löytää tässä asiassa selkärankansa eikä päästä eduskuntaan esitystä, joka on ristiriidassa ihmisoikeuksien kanssa. Valitettavasti tähän ei voi kuitenkaan enää luottaa, Razmyar päättää.