Oikaisu: EPP:n puheenjohtaja Manfred Weber vierailee Vaalimaan raja-asemalla ke 22.5.

Euroopan parlamentin suurimman puolueen pääsihteeri Suomessa 14.5.2024 18:15:00 EEST | Tiedote

Euroopan kansanpuolueen EPP:n pääsihteeri Thanasis Bakolas vierailee Helsingissä keskiviikkona 15.5. Bakolas vierailee Helsingissä EPP:n jäsenpuolueen kokoomuksen vieraana. Bakolas tapaa vierailullaan muun muassa kokoomuksen eurovaaliehdokkaita ja puolueen puheenjohtajan, pääministeri Petteri Orpon. Orpo on toiminut myös EPP:n varapuheenjohtajana vuodesta 2019. "Bakolasin vierailu on osoitus EPP:n ja kokoomuksen tiiviistä yhteistyötä Euroopan tulevaisuuden hyväksi. On tärkeää, että EPP:n johtajat tutustuvat Suomen erityistarpeisiin ja tavoitteisiin Euroopassa", kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko sanoo. Bakolas osallistuu myös kokoomuksen eurovaalikampanjaan ehdokkaiden kanssa Helsingissä Kolmen sepän patsaalla alkaen noin kello 14.20.