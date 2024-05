SDP:n Tuppurainen: Kokoomus on repimässä laitaa auki ääriliikkeille niin Suomessa kuin Euroopassa

Niin kotimaanpolitiikassa kuin eurooppalaisessa viitekehyksessä kokoomus on osoittanut, että sille käy mikä vain, kunhan se pääsee heikentämään kaikille kuuluvia yhteisiä julkisia palveluja ja työntekijöiden asemaa.

- Olemme kotimaan politiikassa saaneet viimeisen vuoden ajan todistaa millaista jälkeä kokoomuksen ja Euroopan parlamentissa laitaoikeistolaiseen ECR-ryhmään kuuluvien perussuomalaisten yhteistyöllä saadaan aikaan. Ihmisten arjen turvan jokaista kulmakiveä on vuorollaan koetettu murentaa. Voimme vain arvailla niitä seurauksia, jotka samanlainen yhteistyö voisi aiheuttaa koko Euroopan mittakaavassa, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Heti ensimmäisen toimintavuotensa aikana Orpon ja Purran hallitus on paitsi ryvettynyt kansainvälisesti noteeratussa rasismikohussa, myös iskenyt lujaa ihmisten perusturvaan leikkaamalla niin lapsiperheiltä, opiskelijoilta kuin eläkeläisiltä. Hallitus on romuttanut työelämän pelisääntöjä kohdistaen toimensa yksipuolisesti työntekijöihin ja leikkaa lyhytnäköisesti perusterveydenhuollosta.

- Ihmisten hoitoon pääsyn viivästyttäminen hoitotakuun perumisella uhkaa tulla kalliiksi Suomelle monin tavoin. Se on kallis inhimillisesti sekä vaikeammin ja kalliimmalla hoidettavina vaivoina. Päivystykset ruuhkautuvat ja paine erikoissairaanhoitoon kasvaa. Päätös heikentää hoitotakuuta ei perustu mihinkään tutkimustietoon, minkä pääministerin räikeä tietämättömyys torstain kyselytunnilla paljasti. Orpo väitti virheellisesti, että Marinin hallituksen säätämä hoitotakuulaki ei olisi ollut toimiva ja että hoitojonot olisivat kasvaneet. Tämä ei pidä paikkaansa, ja pääministerin olisi pitänyt heti tunnustaa olleensa väärässä. Virhe on oikaistava, vai aikooko pääministeri tietoisesti johtaa eduskuntaa harhaan, Tuppurainen kysyy.

Hallituksen hoitotakuun heikennys on uhka myös Suomen EU:lta saamalle elpymis-palautumistukivälineen rahoitukselle, joka on nimenomaan suunnattu hoitotakuun vahvistamiseen. SDP:lle on ollut tärkeää varmistaa Suomelle mahdollisimman hyvä saanto EU:n elpymisrahastosta.

- Nyt sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuuden parantamiseen tarkoitettu lähes 200 miljoonan euron rahoitus uhkaa jäädä saamatta, koska hallituksen hoitotakuun heikennys vesittää rahoitukselle asetetut tavoitteet. Hukatut EU-rahat on pahimmillaan säästettävä jostain muualta. Hallituksen näköalaton kurjistamispolitiikka johtaa tältäkin osin leikkausten kierteeseen, Tuppurainen varoittaa.

Tuppurainen huomauttaa, että vaikka kokoomus puhuu vahvemman ja tehokkaamman EU:n puolesta, se on samalla repimässä unionin laitaa auki sellaisille voimille Euroopassa, joiden intresseissä ei ole rakentaa yhteiskunnallista tasa-arvoa saati parempaa ja toimivampaa Eurooppaa kaikille.