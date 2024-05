Sofia Virta uhoaa: “Me haluamme, että Orpon hallitus kaatuu, sillä Suomea johtavalla hallituksella ei ole mitään visiota”

– Tämän maan yksi merkittävin ongelma on, että visio Suomesta puuttuu. Me haluamme, että Orpon hallitus kaatuu, sillä Suomea johtavalla hallituksella ei ole mitään visiota siitä, miten hyvinvoivaa, elinvoimaista ja kaikille lajeille kestävää Suomea poliittisin päätöksin olisi mahdollista rakentaa. Arvon pääministeri Orpo kyllä kertoo, että tavoite on Suomen velkauran kääntäminen – mikä on tavoitteena kannatettava – mutta ei se ole vastaus kysymykseen, mitä Suomesta tulee isona, Virta tylyttää.

Virta tivaa hallitukselta visiota siitä, millaisessa Suomessa hänen nyt alle kouluikäinen tyttärensä aikuistuu.

– Mikä on hallituksen visio Suomen sotesta pitkällä ajalla? Mikä on hallituksen visio Suomen teollisuuden murroksesta ajalla? Entä maatalouden tai metsäpolitiikan? Suomea rakennetaan poliittisin päätöksin pala palalta mutta vaarana on, että ilman visiota touhussa ei ole mitään järkeä, ei pitkäjänteisyyttä saati päätöksentekoa, mikä johtaisi mihinkään kestävään. Hallitus ei kykene antamaan vastausta, minkälaiseen Suomeen tyttäreni aikuistuu 15 vuoden päästä – saati minkälaiseen Suomeen vauvat neljänkymmenen vuoden päästä syntyvät, Virta painottaa.

Virran mukaan suomalaiset vaihtoehdon paremmasta huomisesta.

– Suomalaiset ansaitsevat kuulla, minkälainen hallituksen visio on siitä, mitä Suomesta on jäljellä kun hallituksen sinällään kannatettava tavoite talouden tasapainosta toteutuisi? Suomalaiset ansaitsevat vaihtoehdon, jossa huominen on tätä päivää parempi, Virta linjaa.

Virta lupaa suomalaisille, että Vihreät tarjoavat hallituksen politiikalle vaihtoehdon, jossa on visiota ja toivoa.

– Vihreät ovat vaihtoehto Orpon hallituksen lyhytnäköiselle politiikalle, Vihreät ovat vaihtoehto Orpon hallituksen luomalle toivottomuudelle ja Vihreät ovat vaihtoehto Suomen blokkiutumiselle – meillä kun on valmius katsoa kokonaisuutta. Me olemme siis vaihtoehto ja on meidän vastuulla luoda toivoa. Me olemme valmiita murtamaan vanhoja rakenteita ja luomaan uusia, jotta kukaan ei jäisi yhteiskunnan muutoksen jalkoihin. Me uskallamme miettiä, mitä huominen vaatii meiltä tänään, Virta määrittelee.

Virran mukaan pääministeripuolue Kokoomuksella on vision puutteen lisäksi toinenkin ongelma.

– Varoitan pääministeri Orpoa, että peli perussuomalaisten kanssa ei välttämättä pysy hanskassa. Kun antaa pikkusormen on vaarana, että viedäänkin koko käsi. Siinä lieneekin se syy miksi katsomme nyt työperäisen maahanmuuton järjetöntä tulppaamista ja epäinhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa, bensapopulismia ja satumetsäkriteereitä aidon uudistamisen ja kestävämmän Suomen rakentamisen sijaan. Kokoomuksen visio on jäänyt perussuomalaisten panttivangiksi, Virta sanoo.