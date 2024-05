Ville Niinistö: “Vihreät on takuupuolue sille, että laita- ja äärioikeistolle ei anneta valtaa”

Niinistön mukaan tänä maailman aikana meillä ei ole varaa pitää arvokkaimpia asioita itsestäänselvyyksinä, vaan niitä on vaalittava.

– Näissä vaaleissa on kyse siitä, annetaanko valtaa niille, jotka haluavat rakentaa ja ratkoa aikamme ongelmia, luoda toivoa, vai niille, jotka hakevat niistä ongelmista vain voimaa pelon ja vihan politiikalle. Laita- ja äärioikeisto saa voimaansa siitä, että se syyttää aikamme ongelmista juuri niitä asioita, joilla näitä ongelmia ratkotaan, Niinistö tiivistää.

Niinistön mukaan europarlamenttivaalit ovat ratkaisevassa roolissa esimerkiksi Ukrainan tuen jatkuvuuden kannalta.

– Laitaoikeistolle ei voi antaa valtaa viedä eurooppalaista yhteistyötä hajaannukseen ja ihmisiä toisiaan vastaan asettelevaan eripuraan. Eurooppa tarvitsee Eurooppa-myönteisen ja aikamme ongelmia ratkovan enemmistön europarlamenttiin. Ilman sellaista enemmistöä on vaarana, että EU:n tuki Ukrainalle ja pakotteet Venäjää vastaan alkavat heiketä, Niinistö painottaa.

Niinistö konkretisoi puheessaan, miten äärioikeiston nousu hyödyttää Putinia.

– Putin on rahoittanut eurooppalaista äärioikeistoa muun muassa Saksassa, Ranskassa, Itävallassa ja Italiassa juuri sen takia, että äärioikeisto syyttää Putinin aiheuttamista ongelmista niiden ratkaisijoita. Vihreä siirtymä on tapa leikata fossiilidiktaattorien vallasta ja siirtyä energiamalliin, jossa yhä suurempi osa energiajärjestelmästä on oman taloutemme piirissä, synnyttäen työtä ja teollista edelläkävijyyttä puhtaasta sähköstä. Putinin ystävät Euroopassa yrittävät estää puhtaita investointeja, jolloin olisimme yhä pitempään riippuvaisia fossiilisesta tuontienergiasta. Osaltaan siis Venäjästä, Niinistö selvittää.

Niinistö huomauttaa, että äärioikeisto palvelee Putinin intressejä silloinkin, kun ei itse myönnä tekevänsä niin.

– Nekin jotka eivät ole putinisteja, palvelevat Putinin intressejä. Putin ei toivo mitään muuta niin paljon kuin ääri- ja laitaoikeiston voittoa. Silloin EU:n sisäinen vapaa liikkuvuus joutuisi vaikeuksiin, jäsenmaiden keskinäinen solidaarisuus heikkenisi, ja maiden sisäinen eri väestöryhmien välinen solidaarisuus heikkenisi. Putin toivoo äärioikeiston voittoa myös siksi, koska monet niistä vastustavat EU-yhteistyötä, Venäjän pakotteita ja Ukrainan tukemista, Niinistö kuvasi.

Europarlamentin enemmistö ilman laita- ja äärioikeistoa on Niiinistön mukaan käytännössä mahdollinen vain Vihreiden avulla.



– Vihreät ei tee europarlamentissa yhteistyötä laita- ja äärioikeiston kanssa. Kokoomuksen EPP-ryhmään tai edes Renew-keskiryhmään ei voi tässä luottaa, koska jo nyt kansallisella tasolla ne tekevät ääri- tai laitaoikeiston kanssa yhteistyötä jäsenmaiden hallituksissa, Niinistö sanoo.

Niinistön mukaan Vihreiden tärkeä tehtävä onkin olla takuupuolue äärioikeiston nousun estämiselle.

– Vihreät on niin Suomessa kuin Euroopan tasollakin näissä eurovaaleissa takuupuolue. Takuupuolue edistyksen, inhimillisyyden ja tulevaisuudenuskon puolesta meillä Suomessa ja laajemmin Euroopassa. Takuupuolue sille, että ilmasto- ja luontokriisiä ratkova sekä taloutemme ja teollisuutemme investointeja edistävä vihreä siirtymä vauhdittuu entisestään. Takuupuolue sille, että ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiota puolustetaan ja että Eurooppaa rakennetaan osallisuuden, työntekijöiden oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamisen pohjalle. Yksinkertaisesti sanottuna takuupuolue sille, että laita- ja äärioikeistolle ei anneta valtaa, Niinistö linjasi.