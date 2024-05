Hypon Asuntomarkkinakatsaus torstaina 23.5. klo 0:01

Korkokäännettä odotellessa ramppikuume vaivaa asunnon ostajia, vaikka merkkejä vilkkaammasta liikehdinnästä on näkyvissä. Yksiöiden ja perheasuntojen välinen hintaero on sulanut muutamassa vuodessa, hintaero yksiöiden suuntaan on yhä suurin Helsingissä. Asuntojen reaalihintojen ja muiden kustannusten lasku näkyy jopa yllättävän vahvasti. Tämä ja paljon muuta, varhain torstaiaamuna 23. toukokuuta klo 0:01.