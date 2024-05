Aalto EE nosti jälleen sijoitustaan Financial Timesin räätälöityjen koulutusten vertailussa

Aalto-yliopisto nosti jälleen sijoitustaan arvostetun talouslehti Financial Timesin vuosittain julkaisemassa yliopistovertailussa, jossa arvioidaan maailman parhaita yrityksille ja organisaatioille räätälöityjä koulutuksia.

Aallon sijoitus oli 20. toukokuuta julkaistussa vertailussa 31. (32. vuonna 2023 ja 35. vuonna 2022). Aallon ohjelmat arvioitiin Pohjoismaiden kolmanneksi parhaiksi ja Euroopan 25. parhaiksi.

Aalto toimii myös Aasiassa, ja voimakkaan kilpailuilla Aasian markkinoilla sen sijoitus oli seitsemänneksi paras.

Aallon räätälöidyt ja muutkin maksulliset koulutukset toteuttaa yliopiston omistama osakeyhtiö Aalto EE.

Vertailun tulokset perustuvat asiakkailla teetettyihin kyselyihin sekä oppilaitosten tarjoamiin tietoihin. Niissä huomioidaan koulutuksiin liittyviä eri osa-alueita, joita painotetaan lopullista sijoitusta määriteltäessä eri tavoin.

”Olen kiitollinen asiakkaidemme antamasta myönteisestä palautteesta. Se, että sijoituksemme parani nyt kolmatta vuotta putkeen osoittaa sen, että asiakkaamme arvostavat sitä, miten ja mihin suuntaan olemme uudistaneet ja kehittäneet räätälöityjen koulutustemme tarjontaa”, sanoo Aalto EE:n kaupallinen johtaja Miro Malmelin.

Sijoitukseen vaikutti myönteisesti muun muassa se, että Aalto EE:n asiakkaat kokivat koulutusten hinta–laatusuhteen korkeaksi. He myös todennäköisesti käyttäisivät yrityksen palveluita tulevaisuudessakin.

”Panostamme voimakkaasti siihen, että toimimme luotettavana siltana tieteellisen tutkimuksen ja käytännön työelämän välillä. Uskon sen näkyvän asiakkaidemme tyytyväisyydessä, mitä tässäkin vertailussa mitattiin”, sanoo Aalto EE:n toimitusjohtaja ja Aalto-yliopiston elämänlaajuisesta oppimisesta vastaava johtaja Tom Lindholm sanoo.

Aalto EE:n taustalla on arvostettu yliopisto, jossa yhdistyy tekniikan, kauppatieteiden ja muotoilun huippuosaaminen.

”Kaikki Aalto EE:n koulutukset pohjaavat luotettavaan, tutkittuun tietoon. Yritysten ratkomat ongelmat ovat yhä monimutkaisempia, joten ne myös tarvitsevat luotettavaa, poikkitieteellistä tietoa ja osaamista”, Lindholm lisää.





Kansaivälisyys Aallon valttina

Financial Timesin vertailu on kaksiosainen. Mukana on sekä maailman 90 parhaaksi arvioitua räätälöityjä koulutuksia tarjoavaa bisneskoulua että 70 parhaaksi arvioitua avoimia koulutuksia tarjoavaa bisneskoulua.

Aiempina vuosina Financial Times on julkaissut myös näiden kahden vertailun yhteistuloksen, mutta tänä vuonna se luopui niin sanotusta yhdistetystä rankingista.

Avoimissa koulutuksissa Aallon sijoitus laski yhdellä pykälällä edellisvuodesta. Sijoitus oli nyt kansainvälisesti 60. ja Euroopassa 39. Pohjoismaissa sijoitus oli viides ja Aasiassa yhdeksäs.

Aalto menestyi avointen ohjelmien vertailussa niin kansainvälisesti kuin pohjoismaisiin kilpailijoihinsa verrattuna muun muassa siksi, että merkittävä osa Aallon osallistujista on kansainvälisiä.

“Aallon monitieteellisyys luo meille kansainvälisesti kiinnostavan pohjan avointen koulutusten toteutukseen. Pystymme ainutlaatuisella tavalla yhdistämään kaupallista, teknistä ja luovaa osaamista, mikä houkuttelee osallistujia ohjelmiimme. Panostamme jatkuvasti digitaaliseen oppimiskokemukseen ja tarjontaan, mikä helpottaa niiden saatavuutta kansainvälisesti. Meille on tärkeää, että ohjelmiemme osallistujaprofiili on monimuotoinen. Teemme myös paljon yhteistyötä maailman huippuyliopistojen kanssa ja tarjoamme tilaisuuksia opintovierailuille puolin ja toisin”, toteaa Aalto EE:n avoimista koulutusohjelmista vastaava liiketoiminta-aluejohtaja Reetta Ruusunen.

Financial Timesin räätälöityjen koulutusten vertailussa ylimmälle sijalle kansainvälisesti nousi kansainvälisesti toimiva INSEAD ja avointen koulutusten vertailussa ranskalainen HEC Paris.