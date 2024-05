Upea, laaja luontokohde yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi

Hannunsuon tärkeimmät piirteet luontoarvojen kannalta liittyvät topografiaan ja kasvillisuuteen. Suokokonaisuus on ainutlaatuisen laaja, viettävä välipinta-aapa, joka on laajuutensa vuoksi äärimmäisen harvinainen eteläisen aapasuovyöhykkeen pohjoisosassa.

Hannunsuo viettää harvinaisen yhtenäisesti kauttaaltaan pohjoisesta etelään. Korkeimman ja matalimman suonkohdan korkeusero on 28 m. Hannunsuolle on tyypillistä vieton portaittaisuus. Alue on käytännössä ojittamaton ja täysin luonnontilainen. Perustetun suojelualueen eteläosassa on Pohjois-Pohjanmaan olosuhteissa harvinaisen laaja, puustoinen ja luonnontilainen korpialue.

Suojelualueen perustamisen mahdollisti Helmi-ohjelman rahoitus.