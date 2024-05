Kaupunkiympäristö toteuttaa kaksiosaisen osallistavan budjetoinnin kyselyn

Ideoita kerättiin 19.3. – 5.4.2024 ja niitä saatiin yhteensä 258 kpl. Ideat lajiteltiin kolmeen osaan: Jatkokehitykseen etenevät ideat (60 kpl), muuta kautta selvityksessä olevat ideat (72 kpl) ja ei jatkoon menevät ideat (126 kpl).

Ei jatkoon menevissä ideoissa oli mm. muiden kuin puistojen ja liikuntapaikkojen kohteita, ei kaupungin maanomistuksessa olevia alueita tai budjetin ylittäviä ideoita. Muuta kautta eteneviä ideoita oli mm. toriin ja Meripuistoon liittyvät ideat, jotka etenevät omien kehittämishankkeiden kautta. Kaikkia ideoita voidaan mahdollisesti hyödyntää tulevaisuuden kehittämistoimissa.

Jatkokehitykseen etenevät ideat käytiin läpi ja samantyyppisiä ideoita yhdisteltiin. Näistä työstettiin äänestykseen etenevät ideat.

Osallistava budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Ajatuksena on tarjota asukkaille mahdollisuus osallistua Kokkolan kehittämiseen ja kannustaa osallistumaan oman asuinympäristönsä parantamiseen. Osallistavaan budjetointiin on tänä vuonna varattu yhteensä 30 000 euroa. Kysely on auki 20.5. – 2.6.2024.

Äänestä suosikki-ideaasi 2.6. mennessä