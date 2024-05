Kansainvälinen Itämeren matkailufoorumi Oulussa kesäkuussa – 140 matkailualan toimijaa ilmoittautunut jo mukaan

Foorumin teemoina ovat tänä vuonna kulttuuri- ja ruokamatkailu sekä pyöräily- ja rannikkomatkailu. Kulttuuri ja ruoka ovat vahvasti matkailun ytimessä, mikä näkyy myös foorumissa esittäytyvän Oulun kulttuuripääkaupungin tarjonnassa. Pyörämatkailu taas on voimakkaasti kasvava trendi matkailussa ja se yhdistyy luontevasti pyöräilykaupunkina tunnettuun Ouluun.

Matkailufoorumin pääpuhujien joukkoon kuuluvat World Food Travel Associationin perustaja ja toiminnanjohtaja Erik Wolf Yhdysvalloista, Euroopan pyöräilijöiden liiton puheenjohtaja Jill Warren Belgiasta ja Cruise Balticin toimitusjohtaja Klaus Bondam Tanskasta.

Erik Wolf on yksi maailman johtavista ruoka- ja juomamatkailun asiantuntijoista. Hän on myös Have Fork Will Travel -lehden kustantaja ja Culinary Tourism: The Hidden Harvest -kirjan kirjoittaja. Wolf on esiintynyt muun muassa Newsweekissä, The New York Timesissä, BBC:ssä ja CNN:llä.

Yhdysvaltalaislähtöinen, nykyään Brysselissä asuva Jill Warren on kansalaisjärjestö European Cyclists’ Federationin (ECF) toimitusjohtaja. Warren puhuu pyöräilymatkailusta ja sen tulevaisuudesta sekä tutkii pyöräilymatkailun mahdollisuuksia kestävän matkailun näkökulmasta. Ennen siirtymistään ECF:lle Warren työskenteli autoteollisuudessa ja kansainvälisissä asianajotoimistoissa.

Toimitusjohtaja Klaus Bondamin ura on värikäs ja monipuolinen. Ennen risteilymatkailun pariin siirtymistä hän on työskennellyt muun muassa IT-asiantuntijana ja näyttelijänä. Bondam on ollut myös Kööpenhaminan kaupunginvaltuustossa yhdeksän vuoden ajan. Bondam edistää kestävää matkailua risteilyliikenteessä.

Matkailufoorumin taustaa

EUSBSR PA järjestää foorumin Itämeren alueen matkailutoimijoille vuosittain. Tapahtumapaikka kiertää ja vaihtuu vuosittain eri puolilla Itämeren aluetta. Ensimmäinen foorumi toteutettiin vuonna 2008 Rostockissa. Suomessa foorumi on järjestetty edellisen kerran vuonna 2017 Turussa. Vuonna 2025 foorumi pidetään Gdanskissa Puolassa.

Tapahtuman tavoitteena on kehittää Itämeren alueen toimijoiden keskinäistä yhteistyötä. Foorumi nostaa matkailuelinkeinon näkyvyyttä ja edistää matkailutoimialan edustajien verkostoitumista Itämeren valtioiden kesken. Lisäksi foorumi tarjoaa matkailutoimijoille mahdollisuuden hyvien käytänteiden vaihtamiseen, osaamisen lisäämiseen ja yhteistyön tiivistämiseen.

Vuosittainen matkailufoorumi nostaa EU:n Itämeren alueen strategian ja matkailun politiikka-alueen tunnettuutta. Vuoden 2024 foorumi tukee myös Suomen puheenjohtajuutta Itämeren valtioiden neuvostossa (CBSS) heinäkuusta 2023 kesäkuuhun 2024. Itämeren valtioiden neuvosto on vuonna 1992 perustettu Itämeren alueen maiden hallitusten välinen yhteistyöjärjestö.

EU:n Itämeristrategian matkailun politiikka-alueen (EUSBSR PA Tourism) koordinointi hoidetaan hankerahoituksen turvin. Sen on myöntänyt Interreg Baltic Sea Region -ohjelma. Hankkeella on kaksi koordinaattoria, joista toinen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, on Oulun matkailufoorumin päävastuullinen järjestäjä. Toinen hankkeen koordinaattori on Puolan Pomorskien alue, joka on myös mukana matkailufoorumin järjestelyissä. Lisäksi tapahtuman yhteistyökumppanina on työ- ja elinkeinoministeriö ja rahoittajina ulkoministeriö, Oulun kaupunki ja Visit Finland.

Tapahtumaan ilmoittautuminen päättyy maanantaina 20.5.2024. Median edustajat voivat ilmoittautua mukaan vielä tämän jälkeen suoraan Anna-Maija Toivoselle.

Lisätiedot ja puhujien haastattelupyynnöt: EUSBSR PAC Tourism -hankkeen projektipäällikkö Anna-Maija Toivonen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, 040 685 4022, anna-maija.toivonen@pohjois-pohjanmaa.fi.