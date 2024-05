Taideyliopiston kunniatohtoreiksi tasavallan presidentti Alexander Stubb, Susanna Mälkki ja Hilja Grönfors sekä viisi muuta taidealan vaikuttajaa

Taideyliopiston promootio eli yliopisto-opintojen juhlallinen päätös järjestetään Helsingissä 16.–18. elokuuta 2024. Tilaisuudessa promovoidaan Taideyliopiston akatemioista valmistuneita maistereita ja tohtoreita. Promootiossa vihitään lisäksi kahdeksan kunniatohtoria, jotka edustavat alojensa edelläkävijöitä, taiteen koulutusta tai taiteen yhteiskunnallista asemaa ja merkitystä edistäneitä vaikuttajia Suomesta ja maailmalta.

Kunniatohtoriksi vihkiminen on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi myöntää. Kunniatohtoreiksi vihitään tasavallan presidentti Alexander Stubb, kapellimestari Susanna Mälkki, romanien lauluperinteen tulkitsija ja kerääjä Hilja Grönfors, teatterialan vaikuttaja Hanna Helavuori sekä neljä muuta taidealan vaikuttajaa.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on korostanut taiteen ja kulttuurin merkitystä henkisenä voimavarana, osana kansallista huoltovarmuutta. Toiminnallaan ja valinnoillaan Alexander Stubb on ilmentänyt Taideyliopiston arvoja – taito, rohkeus ja avoimuus.

Susanna Mälkki on kansainvälisesti kysytty kapellimestari, joka on tehnyt uraauurtavaa työtä lukuisissa maailmalla arvostetuissa sinfoniaorkestereissa ja oopperataloissa ennen kaikkea uuden musiikin puolestapuhujana. Mälkki on saanut laajaa tunnustusta rohkeasta ja innovatiivisesta taiteellisesta näkemyksestään, joka nostaa orkesterin poikkeuksellisiin suorituksiin.

Hilja Grönfors on perinteisten romanilaulujen tulkitsija sekä romanien lauluperinteen kerääjä ja tallettaja. Vuonna 2014 Grönforsille myönnettiin Suomi-palkinto romanien kulttuuriperinteen hyväksi tekemästään työstä.

Hanna Helavuori on suomalaisen teatteri- ja esitystaiteen kentän arvostama aktiivinen kirjoittaja, kriitikko ja toimija. Hänet tunnetaan Teatterimuseon ja Teatterin tiedotuskeskuksen uudistavana johtajana sekä innostavana opettajana muun muassa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa ja Tampereen yliopiston näyttelijäntyön koulutusohjelmassa.

Heikki Lehtonen on arvostettu toimitusjohtaja ja hallitusammattilainen useissa merkittävissä suomalaisissa yrityksissä ja säätiöissä. Hänen roolinsa Taideyliopiston hallituksen puheenjohtajana ja nykyisin tukisäätiön hallituksen puheenjohtajana on ollut ratkaiseva yliopiston varainhankinnan ja toimintaedellytysten kehittämisessä.

Kunniatohtoreiksi vihitään lisäksi brasilialainen, Rio de Janeiron Marén favelassa toimiva tanssija, koreografi ja opettaja Lia Rodrigues, joka tunnetaan taiteen demokratisoinnin ja saavutettavuuden puolestapuhujana. Muut vihittävät kunniatohtorit ovat saksalainen elokuvantekijä, kirjailija ja tutkija Hito Steyerl sekä monella eri medialla työskentelevä brittiläinen taiteilija Tacita Dean.

”Promootio on yhteisömme suurin juhla, ja se linkittää meidät vahvasti yliopistoinstituution monisatavuotiseen perinteeseen. Juhlimme promootiossa koulutuksen, tutkitun tiedon ja taiteen merkitystä yhteiskunnassa”, Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén sanoo.

Kutsu ohjelmalliseen juhlakulkueeseen ja Taiteen juhlaan

Promootioviikonlopun avaa kaikille avoin monitaiteinen Taiteen juhla Musiikkitalossa perjantaina 16.8.2024 klo 18.00. Tapahtumassa koetaan taidetta kaikista kolmesta akatemiasta: Kuvataideakatemiasta, Sibelius-Akatemiasta ja Teatterikorkeakoulusta.

Lauantaina 17.8.2024 yleisö on tervetullut seuraamaan läpi Helsingin ydinkeskustan kulkevaa Taideyliopiston maistereiden, tohtoreiden ja kunniatohtoreiden juhlakulkuetta, joka on yksi promootion näyttävimmistä hetkistä. Kulkue lähtee liikkeelle Musiikkitalolta klo 14.00, ja sen varrella nähdään monipuolista taideohjelmaa. Juhlallinen kulkue jakaantuu lopuksi Ekumeeniseen Riemujuhlaan Temppeliaukion kirkkoon ja Ilon juhlaan Kulttuurikasarmille klo 14.30.

Taideyliopiston promootio

Taideyliopiston maisteri- ja tohtoripromootio järjestetään 16.–18.8.2024. Promootio on kolmipäiväinen tapahtuma, jossa promovoidaan maistereita, tohtoreita ja kunniatohtoreita. Tilaisuudessa promovoitavat eli promovendit juhlistavat opiskelun päättymistä ja uuden elämän alkua opintojen jälkeen.

Promootioperinne on saanut alkunsa keskiajalla, kun yliopistot halusivat juhlistaa akateemisten arvojen myöntämistä. Suomessakin promootioita on järjestetty vuodesta 1643 alkaen. Alkujaan promootio oli opintojen päätösjuhla, jossa maisterin ja tohtorin opinnot suorittaneille kandidaateille ja lisensiaateille myönnettiin maisterin ja tohtorin arvot.

Nykyään promootio ei ole enää tutkinnon myöntämistilaisuus, vaan sen merkitys akateemisena juhlana on korostunut. Taideyliopiston ensimmäinen maisteri- ja tohtoripromootio järjestettiin vuonna 2018. Maisteri- ja tohtoripromootioita on järjestetty Sibelius-Akatemiassa vuosina 1997, 2003 ja 2012 sekä Kuvataideakatemiassa vuonna 2006. Teatterikorkeakoulussa on järjestetty tohtoripromootio vuonna 2009.

Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, esittävien taiteiden sekä kirjoittamisen koulutusta Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.