Palokuntien suomenmestaruuskilpailut 25.5.2024 Hämeenlinnassa

Kilpailun järjestävät Suomen Palopäällystöliitto ja tämän vuotisena yhteistyökumppanina Kanta-Hämeen pelastuslaitos. Kilpailujen suojelija on Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Juha Isosuo.

Tänä vuonna kilpailuun osallistuu 33 yleisen sarjan ja 10 veteraanisarjan kilpailuryhmää ympäri Suomea. Kilpailuryhmät löydät tästä linkistä. Kilpailun teema on tulevaisuuden pelastajat.

Kilpailukeskuksena toimii Ammattiopisto Tavastian kampusalue, Hattelmalantie 8. Kilpailu käynnistyy klo 9.00 avajaisilla. Yleisö on tervetullut seuraamaan taito- ja kalustokilpailua. Kalustokilpailu käydään Tavastia-Areenan viereisellä parkkipaikalla ja taitokilpailu päärakennuksen viereisellä parkkipaikalla. Veteraanisarjan kalustokilpailu alkaa noin klo 10.30. Yleisen sarjan taitokilpailu alkaa noin klo 10.45 ja kalustokilpailu noin klo 11.30. Palkintojenjako alkaa arviolta klo 16.30.

Varsinaisen kilpailun lisäksi esillä on Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen esittelypiste, jossa nuoret ja aikuiset voivat testata taitojaan pelastajan radalla.

Toivotamme tiedotusvälineiden edustajat tervetulleeksi seuraamaan kilpailua. Mediayhteyshenkilö Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella on palvelusihteeri Mikaela Uoti, puh. 050 509 0723.

Palokuntien suomenmestaruudesta ja kilpailun pääpalkinnosta Jehumaljasta on kilpailtu jo vuodesta 1952 lähtien. Kilpailu jakautuu kolmeen osaa; tietokilpailuun, taitokilpailuun ja kalustokilpailuun. Tietokilpailussa mitataan kilpailuryhmän jäsenten tiedollista osaamista. Taitokilpailussa arvioidaan kilpailuryhmän taidollista osaamista ilman ajanottoa. Kalustokilpailussa mitataan kilpailuryhmän kokonaisosaamista hälytyksenomaisessa tehtävässä. Kilpailuryhmä, jolla on suurin yhteenlaskettu pistemäärä kolmen eri osakilpailun jälkeen, palkitaan kiertopalkinnolla; Jehumaljalla. Vuodesta 2007 kilpailussa on ollut mukana myös veteraanisarja, jonka kilpailu koostuu kalustokilpailusta. Kilpailun tarkoituksena on kohottaa ja edistää palokuntien tietoja ja taitoja todellisten hälytystehtävien varalle kilpailusuorituksiin valmistautumalla. Tavoite on, että kilpailun voittamiseen tarvitaan sekä tietoa että taitoa yhdistettynä ripeään suoritukseen.

Kilpailutapahtumaan ottaa vuosittain osaa noin 30 palokuntaa ja 250 kilpailijaa sekä lähes 200 järjestelytehtävissä toimivaa.

Ensi vuonna kilpailu järjestetään yhteistyössä Kymenlaakson pelastuslaitoksen kanssa.

Lisätiedot