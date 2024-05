Aalto-yliopiston muotinäytös laajenee myös näyttelyksi

Vaikka yleiset talousnäkymät synkkenevät, on suomalaiselle huippuosaamiselle muoti-, vaatetus- ja tekstiilialoilla edelleen kova kysyntä. Suomi on profiloitunut vastuullisten toimintamallien osaajana ja nopeasyklisen massamuodin vastavoimana. EU:n uusi sääntely tuo tiukkaa valvontaa koko arvoketjuun, ja tämä luo isoja mahdollisuuksia nimenomaan kokonaisuuden eri osa-alueet hyvin hallitseville luoville osaajille. Tässä kehityksessä on vahvasti mukana myös Aalto-yliopisto, joka on vakiinnuttanut asemansa merkittävänä ammattilaisten kouluttajana maailman muoti-, vaatetus- ja tekstiilialoilla.

Toukokuun lopussa muotimaailman katseet kohdistuvat Aallon opiskelijoiden vuotuiseen muotitapahtumaan, joka laajenee tänä vuonna kaksiosaiseksi. Näytös24 esittelee vaatemallistoja perinteisessä muotinäytöksessä siinä missä Näyttely24 esittelee niitä näyttelyn muodossa. Kokonaisuus on kiistatta yksi Suomen tärkeimmistä muotitapahtumista ja osa laajempaa Fashion in Helsinki -muotiviikkoa.

”Lanseeraamme tänä vuonna uuden tapahtuman, Näyttelyn, jolle on ollut jo pidempään tilausta opiskelijoiden keskuudessa. Ekologisen kestävyyden rinnalla sosiaalisen kestävyyden teemat ja muodin syrjimättömyys ovat edelleen tärkeitä teemoja. Tämä näkyy siinä, että mallistojen rinnalla esittelemme myös niiden taustalla olevaa tutkimusta ja se on toimivinta näyttelyn muodossa”, sanoo Aalto-yliopiston muodintutkimuksen professori Annamari Vänskä.

”Opiskelijoiden töiden taustalla on monia heille henkilökohtaisesti tärkeitä aiheita, jotka linkittyvät muodin kenttään. Esimerkiksi käsityön merkitys, oman suvun historia ja perheen tausta tai yleinen asenne elämään näkyvät vahvasti. Lisäksi Näyttelyssä nähdään aivan uudenlaisia muodin käyttäjiä, jotka poikkeavat tyypillisestä”, sanoo Aalto-yliopiston muodin lehtori Ilona Hyötyläinen.

Näytöksessä palkittavien mallistojen asuja asetetaan muotinäytöksen jälkeen esille Näyttelyyn.

Muotiviikon muuta ohjelmaa

Näytös24&Näyttely24-muotitapahtuman pääyhteistyökumppani on Espoon kaupunki. Tänä vuonna kaupunki kokoaa 16–20-vuotiaista espoolaisista nuorisoraadin päättämään, kuka Aalto-yliopiston opiskelijoista saa Espoon kaupungin palkinnon. Raadin jäsenet pääsevät tutustumaan muodin maailmaan kansainvälisesti menestyneen vaatesuunnittelijan ja Aallon alumnin Ervin Latimerin johdolla.

”Luovuuden arvo syntyy osaamisesta ja ainutlaatuisuudesta. Panostamalla luovien alojen ja elinkeinoelämän yhteistyöhön voimme kehittää uusia mahdollisuuksia ja oppia, mikä on avainasemassa nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassamme. Luovat alat ovat tärkeä työllistäjä ja vetovoimatekijä, joka houkuttelee osaajia ja yrityksiä Espooseen. Olemme iloisia voidessamme olla Näytös24&Näyttely24-tapahtuman pääyhteistyökumppani ja saadessamme palkita yhden opiskelijatöistä”, sanoo Espoon kaupungin elinkeinojohtaja Harri Paananen.

Uskalla! -seminaari kokoaa WeeGee-taloon tiistaina 4.6.2024 lahjakkaita nuoria suunnittelijoita, potentiaalisia kotimaisia muotialan työnantajia sekä sijoittajia. Luovien alojen keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus järjestetään yhdessä EMMA-museon ja Espoon kaupungin kanssa. Lisäksi mukana on Suomen Tekstiili ja Muoti ry. Tapahtuma on englanninkielinen.

Muotiviikolla myös toisen vuoden kandidaattiopiskelijat esittelevät yhteistyöprojektejaan omassa näyttelyssään. Aalto Fashion Collaborative Projects on esillä 26.5.–2.6.2024 Helsingin ydinkeskustassa, Kämp Gallerian ensimmäisessä kerroksessa.

Näytös24&Näyttely24-yhteistyökumppanit ovat Espoon kaupunki, Marimekko, Fiskars, EMMA-museo ja Konstsamfundet.

Tapahtumatiedot

Näytös24

Torstaina 30. toukokuuta kello 20.

Muotinäytöstä on mahdollista seurata livelähetyksenä verkossa osoitteessa aalto.fashion tai Instagram-tilillä @aalto_fashion

Näyttely24

Aukeaa yleisölle 31. toukokuuta kello 12 ja on avoinna 8. kesäkuuta saakka.

Näyttely on Otaniemen kampuksella, osoitteessa Otakaari 5 L, Espoo.

Vapaa pääsy

Aukioloajat:

Pe 31.5. klo 12–18

La 1.6. klo 12–18

Su 2.6. SULJETTU

Ma 3.6. klo 12–18

Ti 4.6. klo 12–18

Ke 5.6. klo 12–18

To 6.6. klo 12–18

Pe 7.6. klo 12–18

La 8.6. klo 12–18

Aalto Fashion Collaborative Projects -näyttely

26.5.–2.6.2024 Kämp Galleriassa.

Aukioloajat:

Ma-pe 11-19

Mediayhteydenotot:

Sini Koskimies

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun viestintäpäällikkö

sini.koskimies@aalto.fi

+358 50 358 2440