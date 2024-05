Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä siirtyy eläkkeelle vuoden vaihteessa

Ennen Espoon kaupunginjohtajan virkaa Mäkelä oli vuosina 2007–2010 Kokoomuksen kansanedustaja. Espoon politiikassa hän on ollut mukana vuodesta 1997 kaupunginvaltuutettuna, vuosina 2005–2008 kaupunginhallituksen puheenjohtajana sekä vuosina 2009–2010 kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Jukka Mäkelä on diplomi-insinööri, eMBA ja Aalto-yliopiston kunniatohtori. Hän on syntyperäinen espoolainen, innokas liikunnan ja urheilun harrastaja ja puolestapuhuja.

”Espoo on minulle rakas kotikaupunki ja on ollut upea mahdollisuus johtaa kaupunkia. Olen tehnyt työtäni innolla ja all-in-periaatteella. Nyt on sopiva hetki antaa kapula seuraavalle, jotta uusi kaupunginjohtaja voi aloittaa vuoden alusta ja jatkaa sitten Espoon johtamista uuden valtuuston kanssa kuntavaalien jälkeen. Espoo on kasvutarina, ja meidän yhteinen tehtävämme on pitää Espoon kasvu kestävänä, asukaslähtöisenä ja laadukkaana ja Espoo kilpailukykyisenä”, Mäkelä toteaa.

”Kaupunginjohtaja Mäkelä ansaitsee suuret kiitokset Espoon eteen tekemästään työstä. Hän on luotsannut kasvavaa Espoota suurella sydämellä ja kaupungin asioille omistautuneesti. Mäkelän kaudella Espoo on vahvistanut asemaansa vahvana innovaatiokeskittymänä sekä kestävän kehityksen kaupunkina. Näkyvimpinä jo toteutuneina esimerkkeinä tästä ovat raideliikennehankkeet metro ja pikaraitiotie. Kauteen on osunut myös isoja haasteita ja muutoksia, kuten koronapandemia ja sote-uudistus, mutta niistäkin Espoo on selvinnyt hyvin. Kiitän Jukkaa koko luottamushenkilöorganisaation puolesta ja toivotan hänelle oikein hyvää jatkoa uuteen elämänvaiheeseen. Jukka on usein sanonut, että kaupungin suurin voimavara ovat aktiiviset espoolaiset. Ehkäpä se kuvaa myös hänen omia suunnitelmiaan: olla jatkossakin aktiivinen ja espoolainen,” kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mervi Katainen sanoo.

Espoon kaupunginjohtajan virka julistetaan auki siten, että uusi kaupunginjohtaja voisi aloittaa tehtävässään tammikuussa 2025.

Tiivistelmä Jukka Mäkelän ansioluettelosta

Työkokemus

Espoon kaupunki, kaupunginjohtaja 1.1.2011 -, johtaja 19.10.-31.12.2010

Suomen eduskunta, kansanedustaja, 2007–2010

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry, yksikönjohtaja 1997–2007, osastopäällikkö 1995-1996, projektipäällikkö 1993–1994

Suomen Teknillinen Seura, vs. asiamies 1991–1992

Teknillinen korkeakoulu, tutkimusassistentti ja diplomityöntekijä 1991

Koulutus

Executive MBA, Aalto-yliopisto, 2019

Diplomi-insinööri, Teknillinen Korkeakoulu, 1992

Sotilasarvo: reservin yliluutnantti, RUK:n kurssi 165, Maanpuolustuskurssi 185

Ylioppilas: Etelä-Tapiolan lukio 1980

Kunnianosoitukset

Tekniikan kunniatohtori, Aalto-yliopisto, 2019

Vuoden Alumni 2018, Aalto-yliopisto

Nykyiset luottamustoimet

Työ- ja elinkeinoministeriön kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä 2019–

Suurten kaupunkien C21 verkosto 2017–

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kunniavaltuuskunta 2016–

Suomen Laatuyhdistys ry/Laatukeskus Excellence Finland Oy:n neuvottelukunnan ja hallituksen jäsen 2013–

Espoon kaupungin ja Aalto-yliopiston yhteistyöryhmä 2011–

Espoon Seudun Kulttuurisäätiön puheenjohtaja 2011–

Helsingin seudun kauppakamarin valtuuskunta ja Espoon aluejohtokunta 2011–

Kuntaliiton kaupunkipoliittinen työryhmä 2011–

Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajakokous 2011–

Laurea-ammattikorkeakoulun alueneuvottelukunta 2011–

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajakokous 2011–

Uudenmaan liiton kuntajohtajakokous 2011–



Kaupunginjohtajan ansioluettelo